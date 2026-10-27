Telegram дал сбой

Пользователи Telegram сообщили о перебоях в работе мессенджера сразу в нескольких странах Северной и Южной Америки. Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего неполадки популярных интернет-платформ, больше всего обращений поступило из США, Бразилии и Канады. Проблемы также фиксировали в Аргентине, Мексике, Колумбии, Чили и Венесуэле.

Вчера количество жалоб из США превысило 1,5 тысячи. При этом отдельные сообщения о неполадках поступали из других регионов мира, включая Нидерланды, Францию, Испанию, Великобританию и Японию. Однако за пределами американского континента число обращений оставалось сравнительно небольшим, указывая на менее масштабный характер проблем в этих странах.

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Чаще всего пользователи сталкивались с ошибками в мобильном приложении, трудностями при отправке сообщений и проблемами с авторизацией. Причины сбоя и сроки восстановления штатной работы в сообщении не уточняются.

Telegram остаётся одним из крупнейших мессенджеров мира: число его ежемесячных активных пользователей превышает 1 млрд человек.