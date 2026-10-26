6330 мАч, 100 Вт, IP68 и продвинутая камера в компактном смартфоне. Представлен Poco X8s с экраном 6,35 дюйма

Xiaomi не поскупилась на память, а цены — от $400

Poco представила на мировом рынке новый смартфон X8s. Его особенность — в компактности: диагональ экрана составляет всего 6,35 дюйма. Разрешение экрана составляет 1,5K, частота — 120 Гц, пиковая яркость — 3500 нит. Ширина рамки экрана — на уровне флагманов: всего 1,18 мм.

6330 мАч, 100 Вт, IP68 и продвинутая камера в компактном смартфоне. Представлен Poco X8s с экраном 6,35 дюйма
Источник изображения: Poco

Смартфон построен на SoC Snapdragon 7 Gen 4. Главный модуль основной камеры — с 50-мегапиксельным сенсором Light Fusion 800. Также предусмотрен телеобъектив с 50-мегапиксельным датчиком и сверхширокоугольная камера с 8-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера — с 20-мегапиксельным датчиком.

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Источник изображения: Poco

Ёмкость аккумулятора составляет 6330 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, NFC, Wi-Fi 6 и поддержка сетей 5G.

Фото 1
Источник изображения: Poco

Poco X8s работает под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3. На глобальном рынке смартфон предложен в синем, чёрном и белом цветах. Цены такие: 8/128 ГБ — $400, 12/512 ГБ — $500.

Мобильные телефоныXiaomiPocoИсточники:GSMArena

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