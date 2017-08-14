Тестирование процессоров AMD Ryzen Threadripper 1920Х и 1950X

Новая платформа, экстремальная производительность, и не только

Чуть более года назад (на выставке Computex 2016) компания AMD впервые более-менее подробно озвучила свои планы по выпуску процессоров Summit Ridge на ядре Zen. Во всяком случае, сказано было и про восемь ядер, способных выполнять одновременно 16 потоков вычислений, и про использование для производства процессоров 14 нм техпроцесса, и про новую платформу АМ4 с поддержкой памяти типа DDR4 и т. п. Также компания сообщила, что первыми будут выпущены модели для настольных ПК основного и верхнего сегментов. Это звучало логично — на тот момент лучшие модели компании фактически все еще представляли собой разработки 2012 года, с трудом (благодаря неоднократному снижению цен) способные существовать где-то в самом низу mainstream. Да и в других сегментах дела шли далеко не блестяще, так что необходимость как можно быстрее выпустить что-то радикально новое и успешное становилась все более очевидной даже фанатам компании. Вот на третий квартал прошлого года начало отгрузок новых устройств партнерам и было обещано.

Впрочем, ни в третьем, ни в четвертом квартале прошлого года поставки не начались, а платформа АМ4 дебютировала изначально в ОЕМ-сегменте и с все теми же APU «старого образца» - корни которых уходили в 2014-2015 год. С другой стороны, с каждым месяцем появлялось все больше подробностей о новой микроархитектуре, позволяющих смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, но не более того. Однако выход в свет семейства Ryzen 7 в начале этого года показал, что особо «сдерживать оптимизм» не требовалось: восьмиядерные модели этого семейства с ценами от $300 до $500 оказались способны с легкостью конкурировать с вдвое более дорогими процессорами Intel для LGA2011-3. Позднее появились и более дешевые решения семейств Ryzen 5 и Ryzen 3, в целом как раз и заполнившие нишу моделей для настольных ПК основного и верхнего сегментов. Правда, пока еще не всяких ПК — APU (т. е. процессоров со встроенной графикой в терминологии компании) на новой микроархитектуре на данный момент не представлены, а без них всерьез замахиваться на «захват» массового рынка (особенно мобильных компьютеров, коих давно уже продается куда больше, чем настольных) невозможно, но и таковые со временем будут выпущены. В принципе, отличную масштабируемость «вниз» Zen за прошедшие полгода уже продемонстрировали: и энергопотребление со снижением тактовых частот падает очень быстро, и производительность получается высокой не только за счет числа ядер и прочих экстенсивных методов. Заодно компания продемонстрировала на практике и то, что даже половинка CCX вполне работоспособна, так что при необходимости можно даже этот минимальный кирпичик еще немного упростить и освоить выпуск CULV-моделей для разных тонких и легких ноутбуков и мини-ПК. В общем, осталось подождать разработки соответствующих интегрированных GPU — и можно начинать :) Пока же Ryzen плотно закрепился в игровых ПК — тем более, что застой на рынке дискретных GPU тоже в прошлом году закончился, так что для любителей игр пришло время обновляться. К тому же, AMD в отличие от Intel на этом сегменте работает не только как поставщик процессоров, так что интерес к продажам дискретных видеокарт имеет непосредственный — в том числе, и недорогих, но демонстрирующих уровень производительности, который в интегрированном исполнении мы если и увидим, то очень нескоро.

А сейчас компания решила заняться немного другим сегментом — выпустить собственную HEDT-платформу: неслучайно же процессоры для массовой АМ4 были ограничены ценовой планкой в $500, а не более привычными $999 или выше. В принципе, ничего сложного для этого не требуется — не секрет, что само по себе понятие «High-End Desktop» родилось благодаря генетическим экспериментам с адаптацией серверных решений для персональных рабочих станций. Причем обе компании таковыми занимались и до появления специальной терминологии — достаточно вспомнить (раз уж мы говорим об AMD) первые Athlon FX, которые не просто устанавливались в отличный от настольных Athlon 64 разъем, но и требовали использования регистровой памяти. И ничего — получилось довольно интересное предложение, своего покупателя вполне находившее :)

Серверные же процессоры на базе архитектуры Zen компания разрабатывала параллельно с настольными — на самом деле, полюбоваться на них можно было уже на презентации Ryzen 7. Летом процессоры AMD Epyc были представлены официально, что заодно полностью раскрыло и одну из ключевых для современных продуктов компании технологий — шину Infinity Fabric. Таковая не только способна объединять CCX внутри кристалла (что используется в настольных Ryzen), но пригодна и для связки нескольких таких восьмиядерных кристаллов на одной подложке процессора, и для объединения двух таких «суперблоков» на одной плате. Более подробно обо всем этом можно прочитать в соответствующем материале, нам же на данный момент достаточно того, что компания предложила рынку сразу же процессоры для одно- и двухсокетных систем, имеющих до 32-х ядер. К сожалению, относительно низкочастотных — их частотный диапазон 2-3 ГГц, что сильно ограничивает однопоточную производительность, для десктопного применения актуальную. Кроме того, некоторые возможности расширения подобных решений, типа 8 каналов памяти и 128 линий PCIe на сокет, при настольном применении попросту не востребованы.

А что нужно для HEDT? Достаточно четырех каналов памяти — это уже на сегодняшний день позволит использовать в системе 128 ГБ таковой, а не 64 ГБ, которыми ограничена АМ4. Но столько нам вполне обеспечат два кристалла, а не четыре. Заодно они позволят процессору поддерживать и 64 линии PCIe 3.0, и «содержать в себе» 16 процессорных ядер. И того, и другого для конкуренции с HEDT-решениями Intel уже достаточно: напомним, что старший из доступных на данный момент процессоров для новейшей LGA2066, а именно Core i9-7900X имеет лишь 10 ядер и 44 линии PCIe 3.0. Осенью ожидаются еще четыре модели с числом ядер от 12 до 18, но осенью — и по рекомендованным ценам от $1199 до $1999 (т. е. фактически Intel в этом сегменте планирует продавать каждое ядро по $100 и дороже, а AMD ограничивается $60-$70 — в первом приближении так), так что и в этом случае есть место для конкуренции. При этом «двухкристальный» процессор все-таки намного проще «четырехкристального», да и уровень его энергопотребления намного ниже — так что и тактовые частоты можно повысить до уровня старших настольных моделей. Так и получился Ryzen Threadripper — по сути своей чуть-чуть упрощенный Epyc. Точнее, промежуточное решение между ним и «обычным порошком»: все процессоры AMD на данный момент используют одинаковые кристаллы, но в разном количестве — один, два или четыре.

Отметим, что такое решение имеет как свои достоинства, так и недостатки. К первым, безусловно, относится простота разработки и производства. Унифицированные кристаллы свое место под солнцем найдут всегда: что получше — пойдет на старшие модели Epyc и Ryzen 7, что похуже — младшие серверные процессоры или Ryzen 5. В конце-концов, уж Ryzen 3 1200 точно получится практически всегда, так что нет ничего удивительного в низких ценах моделей этого семейства — у хорошей хозяйки пропадает только петушиный крик, а у очень хорошей и он в дело идет.

Почему же такой подход при всех своих достоинствах не применялся ранее? На самом деле, применялся — фактически именно так устроена типичная мультисокетная система. Имеющая традиционный недостаток в виде слабой связанности компонентов и возникающих из-за этого непроизводственных задержек. На практике даже «настольные» Ryzen — уже типичный пример NUMA (т. е. архитектуры с неравномерным доступом к памяти), поскольку каждый CCX имеет свой собственный кэш L3. Но этим на практике можно пренебречь, поскольку Infinity Fabric во «внутрикристальном» исполнении работает очень быстро. Между разными кристаллами уже медленнее, а ведь разделяются и многие другие ресурсы. В частности, на самом деле имеются не 64 линии PCIe, а два пула по 32 линии у каждого кристалла. Что забавно, одно из «стандартных» для любой системы на Ryzen Threadripper устройств, а именно чипсет Х399 (на деле ничем не отличающийся от уже знакомого по настольной платформе АМ4 Х370) тоже будет «своим» только для одного кристалла — к которому он и подключен четырьмя линиями PCIe.

Впрочем, периферийные устройства сами по себе довольно медлительны с точки зрения процессора, так что дополнительными задержками при доступе к ним можно и пренебречь. Куда хуже ситуация с памятью — на практике мы получаем не четырехканальный, а два двухканальных контроллера. Причем именно такой режим работы и выбран компанией по-умолчанию — по возможности работа с памятью будет обеспечиваться контроллером того кристалла, ядро которого ее инициирует. Впрочем, AMD оставляет пользователю право изменить режим работы — перейти к эмуляции однородной памяти, в случае чего запросы будут распределяться по каналам равномерно. Теоретически второй вариант может позволить получить большую пропускную способность памяти, но ценой увеличения задержек. А поскольку большинство приложений более восприимчивы именно к ним, менять логику работы пользователю придется на свой страх и риск. Так что поле для экспериментов у покупателя системы с Socket TR4 еще более широкое, чем у выбравшего АМ4. Но никто и не обещал, что будет легко — все просто только в процессорах для массовых платформ. В конце-концов, HEDT-процессоры Intel тоже несколько отличаются от последних (в частности, и задержками при работе с памятью тоже), а новая «ячеистая сеть» Skylake-X пока вообще оставляет больше вопросов, чем ответов.

В любом случае, как бы то ни было, но единственный настольный (хоть в какой-то степени) процессор с 16 ядрами, выполняющий одновременно 32 потока вычислений на данный момент предлагает только AMD. Intel обещает догнать и перегнать только осенью, причем дороже — фактически по цене 16 ядер AMD и далее продолжат конкурировать с 10 у Intel. Кроме того, даже будущие Core i9 ограничены 44 линиями PCIe — Ryzen Threadripper предоставляет пользователю 60 (еще четыре нужно чипсету), которые можно распределять по семи высокоскоростным устройствам. Причем эта схема сохранится и в ожидающемся в скором времени восьмиядерном процессоре с индексом 1900Х: Intel за чуть большие деньги предлагает Core i7-7820X, где тоже восемь ядер, но лишь 28 линий PCIe 3.0. А памяти в системы с TR4 и LGA2066 можно «набить» одинаково много уже сейчас, но и тут есть нюансы: Ryzen Threadripper поддерживает ECC, а Core X-series (так Intel теперь называет свое HEDT-семейство) — нет. Почему это ограничение сохраняется до сих пор, при том, что поддержкой ECC наделены уже даже Pentium и Celeron для LGA1151 — прогрессивной науке неизвестно, но в общем и целом достаточно того, что оно сохраняется. Таким образом, предложение AMD выглядит однозначно лучше. А как оно ведет себя в работе — мы сейчас и проверим. По крайней мере, в первом приближении — как уже было сказано выше, возможности настройки таких систем очень велики, что, вполне возможно, окажется в каких-то случаях полезным и на практике.

Конфигурация тестовых стендов

Процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X AMD Ryzen Threadripper 1950X AMD Ryzen 7 1800Х Название ядра Ryzen Ryzen Ryzen Технология пр-ва 14 нм 14 нм 14 нм Частота ядра, ГГц 3,5/4,0 3,4/4,0 3,6/4,0 Кол-во ядер/потоков 12/24 16/32 8/16 Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ 768/384 1024/512 512/256 Кэш L2, КБ 12×512 16×512 8×512 Кэш L3, МиБ 32 32 16 Оперативная память 2×DDR4-2667 TDP, Вт 180 180 95 Цена Н/Д Н/Д T-1720383938

На данный момент компания уже поставляет две модели Ryzen Threadripper, снабженные 12 и 16 ядрами соответственно. При этом даже старший процессор по рекомендованной цене «укладывается» в традиционные для экстремальных продуктов рамки (которые Intel с каждым годом в своем ассортименте все раздвигает и раздвигает :)). Младший, соответственно, вообще позволит сэкономить, пусть и не слишком много — для этого вскоре появится упомянутый 1900Х, который будет стоить дешевле 600 долларов. Вот чего от уже анонсированной тройки ожидать не стоит, так это успехов в разгоне — как видим, компании удалось достичь тех же частот, что и в «иксовых» моделях для АМ4, но они же как раз близки к максимальным для нынешних кристаллов. А таковые в обеих линейках одинаковые, напомним — только в Threadripper таких еще и два. Появятся для TR4 «бюджетные» процессоры с более низкими базовыми частотами — можно будет попробовать выжать из них что-то интересное на практике. С разгоном памяти же проблем, напротив, уже нет, хотя компания и продолжает декларировать максимальную частоту в 2667 МГц, а то и меньше (вплоть до DDR4-1866 при установке двух двухранговых модулей на канал), на самом деле получить 3200+ вполне реально. Однако для первого тестирования мы ограничились 2933 МГц — для более корректного сравнения с «совсем настольными» Ryzen 7 1800X и прочими. Объем памяти, правда, уравнивать не стали, снабдив ей все процессоры из расчёта 8 ГБ на канал.

Процессор Intel Core i7-6950X Intel Core i9-7900X Название ядра Broadwell-E Skylake-X Технология пр-ва 14 нм 14 нм Частота ядра, ГГц 3,0/3,5 3,3/4,3 Кол-во ядер/потоков 10/20 10/20 Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ 320/320 320/320 Кэш L2, КБ 10×256 10×1024 Кэш L3, МиБ 25 13,75 Оперативная память 4×DDR4-2400 4×DDR4-2666 TDP, Вт 140 140 Цена T-13974634 T-1729323741

Кроме него нам понадобятся старшие модели Intel для LGA2011-3 и LGA2066. Первый, напомним, два года назад дебютировал на рынке в качестве первого настольного десятиядерного решения, но по не слишком гуманной цене: даже рекомендованная составила ранее невиданные (в настольном сегменте) $1569. Собственно, и то, что новый Core i9-7900X с теми же десятью ядрами более чем в полтора раза дешевле — заслуга, как нам кажется, AMD, а не Intel. Вполне возможно, что и такая «уценка» недостаточна: ведь в итоге процессору придется конкурировать даже не с 1920Х, а с 1950Х. Сможет ли? ;)

Тестирование

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье. Здесь же вкратце напомним, что базируется она на следующих четырех китах:

Подробные результаты всех тестов доступны в виде полной таблицы с результатами (в формате Microsoft Excel 97—2003). Непосредственно же в статьях мы используем уже обработанные данные. В особенности это относится к тестам приложений, где все нормируется относительно референсной системы (AMD FX-8350 с 16 ГБ памяти, видеокартой GeForce GTX 1070 и SSD Corsair Force LE 960 ГБ) и группируется по сферам применения компьютера.

iXBT Application Benchmark 2017

Как видим, i9-7900X не только дешевле i7-6950X, но и быстрее, причем не только за счет подросшей тактовой частоты — что и было обещано. Однако это имело смысл только до появления Ryzen Threadripper: даже 1920Х уже не уступает самому быстрому из поставляемых сейчас Intel Core X-series, а 1950Х оказывается абсолютным лидером по быстродействию. Чего, в сущности, и следовало ожидать — слишком уж разное количество ядер, а эти программы способны задействовать их все. Кроме количества, конечно, важно и качество — но оно сейчас в продуктах обеих компаний очень близкое. Скомпенсировать пару «лишних» ядер (в паре 7900Х / 1920Х) еще как-то удается, но не шесть.

В этой группе соотношение сил еще более «неудобно» для продуктов Intel — отставание i9-7900Х от 1920Х символическим уже не назовешь, а ведь бороться надо вовсе не с этой моделью, а со старшей в линейке. Которая, напротив, свое превосходство над 1920Х увеличила.

Несколько не те приложения (мягко говоря) из-за которых стоит гоняться за процессорными ядрами. Начиная с определенного их количества, разумеется — где-то до восьми все наоборот. Впрочем, Adobe Premiere Pro и After Effects, например, отнеслись Ryzen Threadripper очень хорошо — но вот даже последний уже «не видит» разницы между 1920Х и 1950Х. Однако у процессоров Intel здесь уже наблюдаются те же проблемы, так что в конечном итоге мы получаем уже в третий раз примерный паритет 7900Х и 1920Х. А 1950Х — вне конкуренции.

Титаническими усилиями Core i9-7900X сумел вырвать победу — но лишь за счет результатов в Photoshop. Кстати, сравнительно с предварительными тестированиями в процессе отладки методики и он в этом приложении стал работать медленнее, хотя радикально сменилась только сборка Windows, а памяти, например, стало больше («любовь» же Photoshop к объему ОЗУ факт давно известный). В общем, странновато работает в последнее время это приложение, пусть и продолжает оставаться «индустриальным эталоном» — то необъяснимую приверженность к SMT начинает демонстрировать, то вот такие изменения скорости работы на пустом месте. Однако на всех участниках сегодняшнего тестирования они сказываются в одинаковой степени. Пакетная же «проявка» RAW-файлов на Ryzen Threadripper выполняется намного быстрее, чем на остальных процессорах, но по результатам видно, что и эти две программы все равно неспособны грамотно распорядиться доставшимся им мощностями: 1920Х и 1950Х демонстрируют практически одинаковые результаты. Так что такие приложения бывают, причем чем сильнее они рассчитаны на интерактивную работу — тем меньше практической пользы от многоядерных монстров.

А наилучшим образом для них подходят программы другого типа — которые идеально разбиваются на большое количество независимых задач (так что и NUMA тоже ничем не мешает). Хотя и распознавание тысячестраничного документа для Ryzen Threadripper уже оказывается слишком легкой задачей — судя по тому, что старшей модели семейства не удалось сильно оторваться от младшей. Но для победы над любыми поставляемыми сегодня HEDT-процессорами Intel и младшей уже достаточно.

Мы уже отмечали, что при переходе с LGA1150 (Haswell/Broadwell) на LGA1151 (Skylake/Kaby Lake) производительность в WinRar при прочих равных снижается — несложно заметить, что Skylake-X от этого «страдает» еще сильнее (судя по всему, переработка связей между ядрами, да и существенная переделка кэш-памяти даром не дались). Впрочем, производительность Ryzen здесь тоже не рекордная, да и увеличение количества ядер в Ryzen Threadripper ее не слишком увеличивает, поскольку и степень их утилизации приложением гораздо ниже возможной. Однако, благодаря «подарку» от Intel, 1950X смог обогнать i9-7900X.

Смешанная группа, в которую входят и отлично масштабирующиеся приложения, и делающие это не слишком хорошо (что характерно, таковыми оказываются тяготеющие к интерактивной работе Matlab и SolidWorks), однако общую картину это меняет не слишком — на деле для конкуренции по производительности и с i7-6950Х, и с более новым i9-7900X достаточно уже Ryzen Threadripper 1920Х. А 1950Х не всегда может разыграть свое преимущество в количестве активных ядер, но и того, что есть достаточно.

И в общем зачете ситуация аналогичная. В принципе, для паритета AMD достаточно было выставить цену в $999 на 1920Х, но компании нужна была победа. И, надо заметить, в чем-то ей инженеры Intel фактически подыграли. Хотя и вряд ли по собственному желанию, конечно.

Энергопотребление и энергоэффективность

Мы решили привести на диаграммах и результаты FX-8350 — такое желание возникло после окончания тестирования «горячих» в прямом смысле этого слова новинок сезона. И речь в первую очередь даже не о главных героях статьи: от Ryzen Threadripper ничего другого не ожидалось, да и сама компания выставила для этих процессоров TDP в 180 Вт, прямо намекая, что качественное охлаждение им необходимо. Хуже другое — система с Core i9-7900X демонстрирует тот же уровень энергопотребления. Несмотря на то, что i7-6950X экономичнее даже, чем старшие модели Ryzen для АМ4, Skylake-X в этом плане ему не наследник. Т. е. даже если б было априори неизвестно, что внутри эти процессоры устроены несколько по-разному — тесты это сразу выдают. И многие изменения, очевидно, не в лучшую сторону.

Еще радикальнее отличается количество энергии, «заказываемое» разными платформами по линии EPS12V. Скорее всего, впрочем, это означает, что схема питания Ryzen Threadripper сильно отличается от других современных процессоров, но это нужно будет проверить. Может и нет — в этом случае, возможно, относительно высокий уровень энергопотребления при минимальной нагрузке можно списать и на текущие особенности реализации платформы, причем с возможностью исправления в будущем. Впрочем, хорошо заметно (и вот для этого нам тут и нужен FX-8350), что ничего такого доселе невиданного ни в TR4, ни в LGA2066 с точки зрения энергопотребления нет. Эти платформы по аппетитам вполне сравнимы с АМ3+, а та, в свою очередь, не слишком отличается от старых решений Intel — типа LGA775 или LGA1156, не говоря уже о LGA1366. В общем, у кого был один из старших процессоров для упомянутых платформ, или даже не старший, но разогнанный (еще лучше) — тот «справится» и с современными многоядерными процессорами :) А разный уровень TDP... Как мы уже не раз писали, в первую очередь это не технический, а юридический параметр, влияющий на условия гарантии. Intel считает, что можно отводить 140 Вт без каких-либо серьезных последствий — AMD возражает против использования своей новой платформы в «климатически некомфортных» условиях. Только и всего. На практике уровень энергопотребления (следовательно — и тепловыделения) сопоставимый.

Вот производительность несколько отличается, так что в итоге LGA2066 оказывается неспособной лидировать не только по ней, но и по энергоэффективности. А вот LGA2011-3 в своем сегменте — могла. Причем, как видим, достичь этого уровня не смогли пока обе новые платформы AMD (в сущности, примерно равные) — но помощь пришла оттуда, откуда не ждали: впервые за многие годы новая платформа Intel оказалась хуже старой. Впрочем, в этом году многое произошло впервые за многие годы.

iXBT Game Benchmark 2017

В принципе, свое отношение к позиционированию HEDT-платформ для игр мы высказывали неоднократно, и за прошедшее время оно не изменилось (скорее, даже наоборот). Единственное, что в них может быть интересно — наличие большого количества линий PCIe, что в ряде случаев облегчает использование нескольких видеокарт, однако наше отношение к практической (бес)полезности multi-GPU тоже не изменилось. Но взглянуть на результаты игровых тестов в какой-то степени интересно — учитывая заодно и особенности построения систем на базе Ryzen Threadripper.

В общем, ничего особенного — как правило, обе модели ведут себя подобно «обычным» Ryzen 7. Заметим, кстати, что компания разработала и специальный «игровой режим», призванный еще сильнее сблизить эти линейки, путем жесткой привязки (по возможности, конечно) всех потоков к одному из двух кристаллов. Однако в общем случае большой необходимости в этом нет — поиграть в большинство игр владелец такой системы сможет и в обычном режиме — если приобретет соответствующую видеокарту, разумеется. Но если игры — основная задача компьютера (по слухам такое иногда встречается и в современном мире), то можно ограничиться и изначально более дешевой платформой. Другой вопрос если параллельно с игровым процессом обязательна какая-то дополнительная активность — например, для стриминга Ryzen Threadripper должен подойти очень хорошо, благо и у 1920Х «в запасе» практически в любой игре будет немало свободных ядер, не говоря уже о старшей модели, для которой игровая нагрузка и вовсе не «нагрузка».

Забавнее тут другое. Мы уже убедились некоторое время назад, что с точки зрения игр Core i9-7900X как минимум не лучше, чем Core i7-7740X — чего и следовало ожидать. А вот то, что он регулярно самую малость, но отстает от Core i7-6950X, оказалось неожиданностью: мы все-таки ожидали хотя бы более точного совпадения результатов.

Итого

Понятно, что HEDT-системы на массовое распространение претендовать не способны, сколь бы хороши они ни были. Тем более — когда этой «хорошестью» нужно еще суметь воспользоваться: очевидно, что все такие решения ориентированы вовсе не на потребление контента, а на его производство, да еще и, мягко говоря, не всякого контента. Однако пользователи, которым действительно нужные мощные системы, в природе все же существуют. А иногда от производительности может зависеть и объем выполненной работы, что напрямую выражается в денежном эквиваленте, а то и в увеличении свободного времени — которое вообще бесценно.

Производителям же такая своеобразная олимпиада нужна не только сама по себе, но и как способ продвижения своих массовых систем: мало, что ли, покупателей выбирали Celeron, потому что «Intel быстрее»? :) Собственно, и AMD это тоже в свое время помогало, но потеря лидирующих позиций в топовом сегменте быстро начала мешать продажам и в тех нишах, где продукция AMD была объективно сильна. Поэтому как только удалось вернуться на этот рынок, так сразу и вернулись. Цинично выражаясь, как только появились продукты, которые можно продавать за $999 — так сразу такие ценники и появились. Так же все происходило 12 лет назад, когда Athlon FX были безоговорочными лидерами по производительности, а сравнимые по цене экстремальные процессоры Intel и работали медленнее, и энергии потребляли больше. Кончилось все в 2006 году — когда были выпущены Core 2 Duo, а несколькими месяцами позднее «на добивание» пришел Core 2 Quad. Сейчас картина аналогичная, хотя и не идентичная в деталях уже потому, что Core 2 появился не на пустом месте, сразу во всех сегментах рынка, да и настольные системы тогда еще были куда более заметны, чем сейчас, когда на них приходится заметно менее половины продаж на рынках всех стран (а не отдельных). Только на этот раз подобную встряску рынку устроила уже AMD, настолько долго находившаяся в догоняющих, что некоторые уже перестали надеяться на исправление ситуации (напомним, что и Phenom, и FX на лидерство в топовом сегменте не претендовали даже по самым оптимистичным прогнозам самой AMD).

Что будет дальше? Скорее всего, осенью Intel все-таки удастся вернуть себе «пальму первенства» по абсолютной производительности благодаря превосходству в количестве ядер. Сделать это будет, конечно, непросто — все-таки энергопотребление Skylake-X даже при наличии 8-10 активных ядер слишком велико, из-за чего, по-видимому, старшие модификации этих процессоров и задерживаются (включая даже 12-ядерный i9-7920X, имеющий аналогичное младшим чипам устройство). Но это всего лишь технические проблемы, которые вряд ли относятся к нерешаемым (с другой стороны, после того, как впервые за долгие годы новая платформа Intel оказалась существенно менее энергоэффективной, чем предыдущая, уже сложно быть в чем-то уверенным), а вот цены все равно будут различаться, причем в пользу решений AMD. Поэтому, как мы писали еще в обзоре Ryzen 1800X: «Точно можно утверждать, что скучным 2017 год уже не будет. Занимайте места согласно купленным билетам». Так оно и выходит :)

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор процессоров AMD Ryzen Threadripper 1920Х и 1950X: