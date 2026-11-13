Нужно больше суперкомпьютеров: SpaceX строит ещё один прямо в городе-космодроме Starbase

Компания SpaceX официально объявила о планах инвестировать более 74 миллиардов долларов в строительство двух масштабных суперкомпьютерных центров для искусственного интеллекта в Техасе и Аризоне.

Мы продвигаем два выдающихся проекта: крупный новый суперкомпьютерный центр на базе Starbase в долине Рио-Гранде в Техасе и второй кампус в округе Кочиз, штат Аризона. Вместе они представляют собой более 74 миллиардов долларов запланированных американских инвестиций, тысячи новых рабочих мест, новые проекты в области энергетики и водоснабжения, а также возможность преобразовать региональную экономику, одновременно продвигая технологии, которые принесут пользу человечеству. SpaceX

В долине Рио-Гранде компания SpaceX планирует инвестировать более 24 миллиардов долларов в новую инфраструктуру суперкомпьютерных вычислений, опираясь на уже вложенные более 15 миллиардов долларов в проект Starship и связанную с ним инфраструктуру на базе Starbase.

Новый проект уже создал более 3000 рабочих мест на этапе строительства и, как ожидается, обеспечит более 500 постоянных рабочих мест после ввода в эксплуатацию. Объект будет вырабатывать собственную электроэнергию, не используя энергию из общественной сети.

Мы также выделяем 220 миллионов долларов на расширение инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Браунсвилле, что поможет создать дополнительные мощности по водоснабжению на 20 миллионов галлонов в день, укрепит долгосрочную водную безопасность и позволит избежать потенциальных затрат в сотни миллионов долларов для местных потребителей. SpaceX

В Аризоне, как уже сообщалось, ведётся строительство суперкомпьютерного кампуса стоимостью около 50 миллиардов долларов, который, как ожидается, создаст примерно 5500 рабочих мест на этапе строительства и 1000 постоянных рабочих мест.

Эти центры будут использоваться для обучения передовых систем искусственного интеллекта и помогут в разработке технологий для будущих космических вычислений.