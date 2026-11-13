Представлен «сверхмощный полностью электрический внедорожник» Volkswagen ID. ERA 5X: 211 л.с., батарея 58,5 кВтч и топовое оснащение — за 140 тыс. юаней (1,5 млн рублей)

При длине 4560 мм у него довольно большая колесная база — 2815 мм

Совместное предприятие SAIC Volkswagen 12 ноября представило новый электрический кроссовер ID. ERA 5X. На старте продаж цены снижены. Автомобиль предложен в четырех комплектациях — Pro, Pro+, Max и Ultra — по цене от 100 до 140 тыс. юаней (примерно от 1,1 до 1,5 млн рублей). В SAIC Volkswagen модель называют «сверхмощным полностью электрическим внедорожником». Однако максимальная мощность составляет 211 л.с., так что маркетологи явно погорячились.

Кроссовер стал первой полностью электрической моделью семейства ID. ERA. За работу систем помощи водителю отвечает комплекс с лидаром на 192 линии и SoC Horizon Journey 6H с производительностью 420 TOPS. В основе аппаратной платформы медиасистемы лежит SoC 4-нанометровая MediaTek MTK 8676.

Габариты ID. ERA 5X составляют 4560 × 1896 × 1630 мм, колёсная база — 2815 мм. Колея передних колёс равна 1619 мм, задних — 1630 мм. Система помощи водителю поддерживает функции городского автопилота.

Электрическая силовая установка развивает 211 л. с. пиковой мощности и 270 Нм крутящего момента. Тяговые батареи — CATL емкостью 45,8 и 58,5 кВтч, максимальный запас хода, согласно методике CLTC, составляет 415 и 520 км соответственно. Передняя подвеска — со стойками McPherson, задняя — многорычажная.

ID. ERA 5X также стал первой серийной глобальной моделью Volkswagen на платформе CMP с электронной и электрической архитектурой CEA. Платформа разработана специально для китайского рынка: модульная конструкция призвана увеличить пространство в салоне и снизить массу автомобиля.