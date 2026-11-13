Представлен «сверхмощный полностью электрический внедорожник» Volkswagen ID. ERA 5X: 211 л.с., батарея 58,5 кВтч и топовое оснащение — за 140 тыс. юаней (1,5 млн рублей)

При длине 4560 мм у него довольно большая колесная база — 2815 мм

Совместное предприятие SAIC Volkswagen 12 ноября представило новый электрический кроссовер ID. ERA 5X. На старте продаж цены снижены. Автомобиль предложен в четырех комплектациях — Pro, Pro+, Max и Ultra — по цене от 100 до 140 тыс. юаней (примерно от 1,1 до 1,5 млн рублей). В SAIC Volkswagen модель называют «сверхмощным полностью электрическим внедорожником». Однако максимальная мощность составляет 211 л.с., так что маркетологи явно погорячились.

Представлен «сверхмощный полностью электрический внедорожник» Volkswagen ID. ERA 5X: 211 л.с., батарея 58,5 кВтч и топовое оснащение — за 140 тыс. юаней (1,5 млн рублей)
Источник изображения: Autohome

Кроссовер стал первой полностью электрической моделью семейства ID. ERA. За работу систем помощи водителю отвечает комплекс с лидаром на 192 линии и SoC Horizon Journey 6H с производительностью 420 TOPS. В основе аппаратной платформы медиасистемы лежит SoC 4-нанометровая MediaTek MTK 8676.

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Источник изображения: Autohome

Габариты ID. ERA 5X составляют 4560 × 1896 × 1630 мм, колёсная база — 2815 мм. Колея передних колёс равна 1619 мм, задних — 1630 мм. Система помощи водителю поддерживает функции городского автопилота.

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Источник изображения: Autohome

Электрическая силовая установка развивает 211 л. с. пиковой мощности и 270 Нм крутящего момента. Тяговые батареи — CATL емкостью 45,8 и 58,5 кВтч, максимальный запас хода, согласно методике CLTC, составляет 415 и 520 км соответственно. Передняя подвеска — со стойками McPherson, задняя — многорычажная.

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Источник изображения: Autohome

ID. ERA 5X также стал первой серийной глобальной моделью Volkswagen на платформе CMP с электронной и электрической архитектурой CEA. Платформа разработана специально для китайского рынка: модульная конструкция призвана увеличить пространство в салоне и снизить массу автомобиля.

ЭлектротранспортVolkswagenавтоИсточники:AutohomeITHome

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