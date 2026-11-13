Представлены очки Samsung с камерой, переводом в реальном времени и автономностью до 9 часов ⁠ 3

Samsung представила свои первые умные очки с искусственным интеллектом, разработанные совместно с Google, Gentle Monster и Warby Parker.

Предзаказы уже открыты, а начало продаж намечено на 10 декабря. Устройство весит всего 41 г и будет доступно в 30 вариантах дизайна. Цены составляют от $395 до $489 в зависимости от исполнения. Очки ориентированы на повседневное использование и взаимодействие с ИИ без необходимости постоянно доставать смартфон.

Новинка оснащена 12-Мп HDR-камерой с возможностью записи видео в разрешении до 3K при 30 кадрах в секунду. Встроенный помощник Google Gemini способен анализировать окружающую обстановку и отвечать на вопросы о предметах, на которые смотрит пользователь. Также предусмотрены перевод в реальном времени, навигация Google Maps и функции ИИ-помощника. Очки построены на платформе Snapdragon AR1 Gen 1, получили 64 ГБ встроенной памяти и четыре микрофона.

Заявленная автономность достигает 9 часов, а с использованием зарядного футляра — до 72 часов. Gemini также сможет составлять краткие итоги встреч и сохранять заметки непосредственно в Samsung Notes. Устройство будет совместимо не только со смартфонами Galaxy, но и с аппаратами Google Pixel и Apple iPhone. Выход на рынок умных очков позволит Samsung и Google усилить позиции в сегменте носимой электроники с искусственным интеллектом.