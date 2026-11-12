Спутниковый интернет Starlink становится быстрее несмотря на рост числа абонентов: в США скорость достигла 120 Мбит/с

Спутниковый интернет Starlink стал быстрее в США — несмотря на то, что число его пользователей продолжает расти. Согласно свежему отчёту за 2026 год, основанному на данных Speedtest за первые полугодия 2025-го и 2026-го, наиболее заметно улучшилась скорость отдачи данных.

Медианная скорость загрузки данных на серверы (upload) выросла на 42% и достигла 20,73 Мбит/с. Улучшение зафиксировали во всех штатах и Вашингтоне: прирост составил от 25% до 70%. Одной из причин называют увеличение доли спутников V2 Mini — сейчас они составляют около двух третей действующей группировки.

Скорость скачивания (download) выросла гораздо скромнее — на 12%, до 119,71 Мбит/с. В 16 штатах и Вашингтоне медианный показатель даже снизился. Это связывают с популярностью недорогих тарифов с ограничением скорости до 100 Мбит/с. При этом доля пользователей Starlink, достигающих минимального ориентира FCC для широкополосного интернета — 100 Мбит/с на скачивание и 20 Мбит/с на отдачу, — увеличилась с 18,9% до 40%.

Задержка сигнала по стране в целом почти не изменилась, но улучшилась в 49 штатах и Вашингтоне. Число регионов, где медианный пинг оказался ниже 40 мс, выросло с 11 до 25. Этому способствовали новые наземные шлюзы и точки подключения к интернету, расположенные ближе к пользователям, а также снижение орбит некоторых спутников.

Количество тестов Starlink в США за год выросло на 41,8%. По данным SpaceX, в третьем квартале 2026 года у компании было 13,6 млн абонентов по всему миру — на 1,6 млн больше, чем кварталом ранее. Примерно пятая часть пользователей приходится на США. При этом Starlink всё активнее привлекает городских жителей: число тестов в городах увеличилось на 73%, в сельской местности — на 33%.

Самый быстрый Starlink по скорости скачивания оказался в штате Юта, а худший результат показала Флорида. В целом юго-восток США оказался самым медленным регионом. Техас, Флорида и Вашингтон одновременно вошли в число штатов с наибольшим количеством тестов и в десятку аутсайдеров по скорости. Но даже во Флориде медианная скорость загрузки выросла на 50%, что может указывать на увеличение пропускной способности сети в наиболее загруженных районах.

Несмотря на улучшения, Starlink пока уступает оптоволоконным провайдерам и трём крупнейшим операторам фиксированного интернета. Медианная скорость у T-Mobile почти вдвое выше, чем у спутниковой сети SpaceX. Впрочем, все может измениться с массовым выводом на орбиту спутников Starlink V3, пропускная способность которых, по заявлениям компании, в десять раз выше, чем у V2 Mini. Их влияние должно стать заметным в статистике 2027 года.