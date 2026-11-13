Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выходят на мировой рынок. Google Maps, YouTube Music и Spotify будут работать на заднем экране

Xiaomi подтвердила поддержку Google Maps, YouTube Music и Spotify на заднем экране новых смартфонов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max. Компания продемонстрировала работу приложений на дополнительном дисплее перед международной презентацией устройств, запланированной на 17 ноября. Ранее подобное решение использовалось в Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, однако эти модели официально продавались только в Китае. Теперь фирменный задний экран впервые выйдет на международный рынок.

YouTube Music и Spotify позволят управлять воспроизведением музыки и просматривать обложки альбомов. Google Maps сможет отображать непосредственно на заднем дисплее маршрут и навигационные подсказки. Кроме того, экран будет показывать уведомления, использоваться для съемки селфи на основные камеры смартфона и отображать информацию из приложения Xiaomi Weather.

Еще одной возможностью станут так называемые Back Display GenAI Apps — приложения для дополнительного экрана, которые можно создавать с помощью искусственного интеллекта, просто описав желаемую функцию словами.