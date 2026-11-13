Лазерную связь Starlink будут использовать для слежения за ракетными пусками ⁠ 1

Агентство космического развития США (SDA) заключило со SpaceX контракт на $9,9 млн. Компания должна изучить возможность применения коммерческого лазерного терминала Plaser на военных спутниках предупреждения о ракетных пусках и слежения за целями.

Соглашение предусматривает оценку технических рисков, поставку образцов оборудования и помощь в интеграции терминала в существующие системы. Дополнительные опции могут увеличить стоимость контракта до $12,7 млн.

Работы пройдут в штаб-квартире SpaceX в Хоторне (Калифорния), а также в Редмонде (штат Вашингтон), где расположено подразделение компании, занимающееся инженерными разработками Starlink. Завершить проект планируется до 7 октября 2027 года.

Plaser — сокращение от Plug and Laser — представляет собой оптический терминал для лазерной связи между спутниками, изначально созданный для группировки Starlink. В марте 2024 года президент SpaceX Гвинн Шотвелл объявила о готовности продавать эту технологию сторонним операторам.

Для Пентагона она представляет интерес из-за архитектуры Proliferated Warfighter Space Architecture, предполагающей обмен данными между сотнями спутников на низкой околоземной орбите. Аппараты с инфракрасными датчиками обнаруживают и сопровождают ракеты, передавая информацию через лазерную сеть другим спутникам и наземным системам. Такие каналы обеспечивают более высокую пропускную способность по сравнению с радиосвязью и сложнее поддаются обнаружению и подавлению.