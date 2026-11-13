Доклад необходимо представить до 31 марта 2027 года.

Путин поручил создать в России условия для развития разработок в сфере аккумуляторов

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до конца следующей весны создать условия для развития и внедрения компаниями разработок в сфере аккумуляторов.

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития систем накопления электрической энергии опубликован на сайте Кремля.

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Правительству Российской Федерации создать условия для непрерывного развития и внедрения отечественными коммерческими организациями (включая стартапы и малые технологические компании) научно-технологических разработок в сфере производства аккумуляторов (ячеек), аккумуляторных батарей и систем накопления электрической энергии. Цитата

Доклад необходимо представить до 31 марта 2027 года.