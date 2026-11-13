Путин поручил создать в России условия для развития разработок в сфере аккумуляторов
Доклад необходимо представить до 31 марта 2027 года.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до конца следующей весны создать условия для развития и внедрения компаниями разработок в сфере аккумуляторов.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития систем накопления электрической энергии опубликован на сайте Кремля.
Правительству Российской Федерации создать условия для непрерывного развития и внедрения отечественными коммерческими организациями (включая стартапы и малые технологические компании) научно-технологических разработок в сфере производства аккумуляторов (ячеек), аккумуляторных батарей и систем накопления электрической энергии.
Доклад необходимо представить до 31 марта 2027 года.