«Думаю, мы зашли так далеко, как только могли». Audi решила вернуть физические кнопки, сенсорных экранов в автомобилях стало слишком много
Компания намерена отказаться от чрезмерной цифровизации салонов и вернуть физические органы управления климатом, дверями и другими функциями.
Audi считает, что развитие сенсорных экранов в автомобильных интерьерах достигло своего предела. Компания намерена постепенно возвращать физические кнопки, переключатели и механические регуляторы, поскольку управление основными функциями через меню на дисплее оказалось не всегда удобным.
Об этом заявил старший вице-президент Audi of America по управлению продуктами Филип Брабек в подкасте The Drivecast. По его словам, производители уже прошли тот путь, на котором увеличение количества экранов приносило пользу. «Думаю, мы зашли так далеко, как только могли».
Брабек отметил, что на распространение сенсорного управления повлияли китайский рынок и электромобили. Однако теперь общая тенденция меняется в пользу механических элементов. В частности, Audi рассматривает возвращение физических кнопок климатической системы, более удобных органов управления на руле и дверных панелях. Компания также работает над новым дизайнерским направлением Radical Next совместно с Гернотом Дёлльнером и Массимо Фрасселлой, которое предполагает более продуманное расположение элементов управления и упрощение интерьеров.
Изменения не ограничатся будущими моделями. По словам Брабеκа, Audi намерена внедрить новые принципы организации управления и в уже существующие автомобили в ближайшем будущем. В качестве примера он упомянул решения, применяемые в Q7 и Q9. При этом компания не собирается полностью отказываться от цифровых технологий: их задача — упрощать взаимодействие с автомобилем, а не усложнять его.