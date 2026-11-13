«Думаю, мы зашли так далеко, как только могли». Audi решила вернуть физические кнопки, сенсорных экранов в автомобилях стало слишком много

Audi считает, что развитие сенсорных экранов в автомобильных интерьерах достигло своего предела. Компания намерена постепенно возвращать физические кнопки, переключатели и механические регуляторы, поскольку управление основными функциями через меню на дисплее оказалось не всегда удобным.

Об этом заявил старший вице-президент Audi of America по управлению продуктами Филип Брабек в подкасте The Drivecast. По его словам, производители уже прошли тот путь, на котором увеличение количества экранов приносило пользу. «Думаю, мы зашли так далеко, как только могли».

Источник изображения: thedrive // Joel Feder

Брабек отметил, что на распространение сенсорного управления повлияли китайский рынок и электромобили. Однако теперь общая тенденция меняется в пользу механических элементов. В частности, Audi рассматривает возвращение физических кнопок климатической системы, более удобных органов управления на руле и дверных панелях. Компания также работает над новым дизайнерским направлением Radical Next совместно с Гернотом Дёлльнером и Массимо Фрасселлой, которое предполагает более продуманное расположение элементов управления и упрощение интерьеров.

Изменения не ограничатся будущими моделями. По словам Брабеκа, Audi намерена внедрить новые принципы организации управления и в уже существующие автомобили в ближайшем будущем. В качестве примера он упомянул решения, применяемые в Q7 и Q9. При этом компания не собирается полностью отказываться от цифровых технологий: их задача — упрощать взаимодействие с автомобилем, а не усложнять его.