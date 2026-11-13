Представлена новая твердотельная батарея с зарядкой за 5 минут и работой при -20 °C

Батарея Osprey сохранила 80% ёмкости после 1000 циклов

Американская компания QuantumScape представила платформу твердотельных аккумуляторов Osprey. По её данным, экспериментальные ячейки выдержали 1000 полных циклов зарядки и разрядки при давлении в одну атмосферу, сохранив около 80% первоначальной ёмкости.

Представлена новая твердотельная батарея с зарядкой за 5 минут и работой при -20 °C
Источник изображения: ИИ ChatGPT

Во время испытаний ячейки также удалось зарядить с 10 до 80% за пять минут. Компания утверждает, что они способны работать при температуре ниже -20 °C. Расчётная объёмная плотность энергии конструкции может достичь примерно 1100 Вт·ч на литр.

Osprey сочетает керамический сепаратор QuantumScape, конструкцию без предварительно сформированного анода и твёрдый катод. При зарядке металлический литий формирует анод внутри ячейки. Платформа рассчитана на работу с различными составами катодов, включая разработанные самой компанией и её автомобильными партнёрами.

Одной из проблем твердотельных батарей с использованием сульфидов остаётся необходимость поддерживать высокое давление во время работы, что усложняет их применение в электромобилях. Кроме того, сульфиды могут вступать в реакцию с металлическим литием, сокращая срок службы элементов. QuantumScape заявляет, что новая конструкция позволяет преодолеть эти ограничения.

Компания уже поставляет клиентам ячейки на базе существующей платформы QSE, а Osprey рассматривает как долгосрочное направление разработки. Сроки коммерческого выпуска новых батарей и их появления в серийных электромобилях не названы.

Наука и космосНаукаИсточники:Interesting Engeneering

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