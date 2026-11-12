«Россети» объявили рекордный тендер на 66,7 млрд рублей на закупку умных электросчётчиков

«Россети» требуют от поставщиков гарантий на миллиарды

«Россети» разместили на портале госзакупок крупнейший в истории отрасли тендер на поставку электросчётчиков и оборудования интеллектуальных систем учёта электроэнергии. Начальная стоимость закупки составляет 66,7 млрд рублей. При этом конкурс объединяет потребности сразу 15 дочерних компаний холдинга и оформлен одним неделимым лотом, сообщает CNews.

«Россети» объявили рекордный тендер на 66,7 млрд рублей на закупку умных электросчётчиков
Источник изображения: ИИ Gemini

Поставки рассчитаны на 2027–2029 годы. Помимо приборов учёта, закупка включает модемы связи, выносные шкафы, измерительные трансформаторы и панели коммутации. Победитель получит право заключить отдельные договоры со всеми 15 дочерними обществами «Россетей».

Главная особенность конкурса — невозможность разделить заказ между несколькими поставщиками. Участники рынка, опрошенные CNews, считают, что такой подход может существенно ограничить конкуренцию. Дополнительным барьером становятся финансовые требования: обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств установлено на уровне не менее 5% от его стоимости. При цене закупки 66,7 млрд рублей речь идёт примерно о 3,3 млрд рублей.

По оценкам CNews, таким финансовым возможностям соответствует лишь ограниченное число производителей. Крупнейшим игроком отрасли является завод «НАРТИС», выручка которого в 2025 году составила 27,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 13,2 млрд. У «Энергомеры» выручка достигла 12,2 млрд рублей, но чистая прибыль составила всего 602,5 млн рублей. Выручка «Милур ИС» за тот же период составила 542,9 млн рублей, а компания получила убыток в 139 млн рублей.

Таким образом, необходимость предоставить обеспечение на несколько миллиардов рублей может сделать участие в конкурсе практически недоступным для большинства производителей. В «Россетях» не ответили на вопросы CNews о причинах объединения закупки в один лот и оценке финансовых возможностей потенциальных участников.

Комфортный домРоссияИсточники:CNews

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