К сети также подключили свыше 3100 социально значимых объектов, а в малых населённых пунктах установили 132 базовые станции мобильной связи.

В Дагестане интернет появился более чем в 1200 селах ⁠ 1

Более 3100 социально значимых объектов и свыше 1200 сел подключены к интернету в Дагестане. Об этом сообщил глава республики Федор Щукин на Международном Каспийском цифровом форуме, который проходит в Каспийске. По его словам, работы продолжаются, в том числе в горных и труднодоступных районах региона, где развитие инфраструктуры связи осложняется особенностями рельефа.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Подключение объектов ведётся в рамках проекта «Информационная инфраструктура». Ещё одним направлением стала программа «Устранение цифрового неравенства 2.0»: благодаря ей в небольших населённых пунктах республики построили 132 базовые станции, обеспечивающие жителей мобильной связью. Это позволяет расширять доступ к современным телекоммуникационным услугам за пределами крупных городов.

Кроме того, в рамках проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» IT-инфраструктурой оснастили 1800 зданий образовательных организаций.