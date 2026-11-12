В продаже появилась GeForce RTX 5090 с 96 ГБ памяти

На китайской площадке Goofish появилось объявление о продаже необычной версии видеокарты GeForce RTX 5090 — с 96 ГБ видеопамяти GDDR7. Это втрое больше стандартного объёма памяти RTX 5090.

Продавец предлагает модифицированную видеокарту в составе готового компьютера и утверждает, что сделка доступна только корпоративным клиентам. При этом указанная в объявлении цена является условной: заинтересованным покупателям предлагают обращаться напрямую. Дополнительно от них требуют подписать соглашение о неразглашении.

Опубликованная фотография платы показывает графический процессор GB202-300-A1, который используется в обычной GeForce RTX 5090, а также микросхемы памяти Samsung GDDR7. На снимке видны 16 чипов K4VCF325ZC-SC28 ёмкостью по 3 ГБ каждый. В сумме это даёт 48 ГБ памяти. Чтобы получить заявленные 96 ГБ, ещё 16 таких микросхем должны быть размещены на обратной стороне печатной платы, которая на фотографии не показана.

По оценке известного российского ремонтника Виктора Веклича (он известен под ником VIK-on), подобная модификация технически возможна. Веклич предполагает, что в её основе лежит печатная плата от профессионального ускорителя Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q, который изначально поддерживает 96 ГБ GDDR7. Главной сложностью при адаптации он считает не производство самой платы, а настройку модифицированной прошивки VBIOS.

На фотографии также удалось разглядеть маркировку графического процессора с датой производства — 32-я неделя 2025 года. Это может указывать на использование чипа, извлечённого из обычной розничной RTX 5090. Ранее уже появлялись сообщения о китайских мастерских, которые снимают GPU и память с игровых видеокарт Nvidia и устанавливают их на другие печатные платы.