Министр торговли США тормозит ограничения на экспорт чипов Nvidia, несмотря на решение Трампа

Министр торговли США Говард Латник затягивает введение ограничений против сингапурской компании Megaspeed, подозреваемой в переправке передовых чипов Nvidia запрещённым покупателям. По данным Axios, Дональд Трамп уже поддержал ужесточение экспортного контроля, однако Латник опасается, что новые ограничения спровоцируют торговую войну с Китаем.

Как сообщают Axios и The New York Times, 5 ноября министр финансов Скотт Бессент поднял вопрос о Megaspeed на совещании в ситуационной комнате Белого дома. Он потребовал объяснить, почему компания до сих пор не включена в Entity List — американский список организаций, которым запрещено получать чувствительные технологии и оборудование из США. По данным изданий, Латник ответил, что новые ограничения могут привести к торговому конфликту с Китаем. На стороне Бессента выступили министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир.

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Megaspeed зарегистрирована в Сингапуре, а её руководительница Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайской разведкой, фигурирует в расследовании о перенаправлении ускорителей Nvidia запрещённым покупателям. По данным The New York Times, за последние годы компания приобрела чипы на $4 млрд, часть которых, предположительно, досталась организациям, находящимся под американскими санкциями. Расследование деятельности Megaspeed началось ещё в 2024 году, при администрации Джо Байдена.

По информации Axios, Трамп сказал Латнику об ужесточении ограничений. Однако министр торговли ответил, что подготовит возможные варианты действий и вернётся с предложениями. Как утверждают источники издания, такая реакция вызвала недовольство других участников совещания. При этом администрация Трампа отрицает, что между Бессентом и Латником вообще произошла описанная журналистами конфронтация.

Ранее Axios сообщал, что Латник получил доступ к секретной записке Марко Рубио, в которой говорилось о возможной работе Хуанг на китайскую разведку. Документ распространили до майской поездки Трампа в Китай. По данным издания, президенту также представляли возможности ограничить перенаправление чипов Nvidia в Китай и прежде, однако соответствующих мер не последовало. Теперь вопрос заключается в том, перейдёт ли администрация к новым ограничениям или Латнику удастся и дальше откладывать решение.