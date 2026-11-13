8000 мА·ч, 100 Вт, 200 Мп, 200-кратный зум и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Honor расширяет географию новейшего флагмана — Magic 9 Pro Max выходит в Малайзии 24 ноября

Компания Honor представит флагманский смартфон Magic 9 Pro Max в Малайзии 24 ноября. Цена и дата начала продаж на малайзийском рынке пока не раскрыты. Изображения на местном сайте и в социальных сетях Honor подтверждают, что смартфон появится в зелёном цвете. Также существуют серебристая и чёрная версии, но будут ли они представлены в Малайзии — неизвестно.

Honor Magic 9 Pro Max построен на SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти в топовой версии. Программная платформа — MagicOS 11 на базе Android 17.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым экраном OLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2868 × 1320 пикселей. Под экраном — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Основная система камер включает два модуля по 200 Мп — главный и перископный с 3,5-кратным оптическим зумом. Разрешение модуля сверхширокоугольной камеры — 50 Мп. В зависимости от региона ёмкость аккумулятора составляет 8000 или 8800 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная мощностью 80 Вт и обратная проводная мощностью 27 Вт. Какая батарея будет установлена в малайзийской версии, пока неизвестно.

Напомним, флагманы Honor Magic 9 уже стали хитом в Китае — продано более 500 тыс. устройств⁠.