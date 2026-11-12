Rocket Lab подняла цену запуска Neutron на 27% — ракета ещё ни разу не летала

Стоимость запуска выросла с $55 млн до $70 млн, а очередь заказов на новую ракету уже растянулась до начала 2030-х годов

Rocket Lab повысила базовую стоимость запуска ракеты Neutron с $55 млн до $70 млн — более чем на 27%. Компания объясняет решение высоким спросом на запуски и ограниченным предложением на рынке. При этом первый полёт Neutron ожидается только в 2027 году, а все первоначально доступные запуски уже распределены между заказчиками.

О повышении цен Rocket Lab сообщила 9 ноября вместе с финансовыми результатами за III квартал. За этот период компания продала 8 запусков Neutron заказчикам Iceye, Kepler, Muon Space, Starcloud и Космическим силам США. Общий портфель заказов достиг 16 запусков и расписан до начала 2030-х годов. Новая цена распространяется в том числе на часть уже заключённых контрактов.

Глава Rocket Lab Питер Бек заявил, что компания сознательно отказалась продавать первые запуски со скидкой, рассчитывая выйти на рынок в условиях высокого спроса. Финансовый директор Адам Спайс добавил, что заказчики хотели приобрести ещё больше запусков, но по более низкой цене. Rocket Lab решила не снижать стоимость и ожидает дальнейшего роста цен.

При этом половину будущих производственных мощностей Neutron компания резервирует для собственных миссий. Среди возможных задач — запуск спутников на замену аппаратов группировки Iridium, которую Rocket Lab сейчас приобретает, а также развёртывание собственных спутниковых систем.

Источник изображения: Rocket Lab

Спрос растёт и на более лёгкие ракеты Electron. Дополнительным источником заказов становятся миссии HASTE — суборбитальная версия Electron для испытаний гиперзвуковых технологий. По оценке Спайса, в 2027 году на HASTE может приходиться до 25% запусков Electron. Для сравнения, в 2026 году из 20 запусков Electron 3 были суборбитальными.

Ещё один фактор — ожидаемое прекращение через 2 года программ совместного запуска Transporter и Bandwagon компании SpaceX, которыми пользовались операторы небольших спутников. Часть этих заказчиков может перейти на Electron. Rocket Lab уже ожидает повышения цен и на эту ракету, и на HASTE, хотя конкретные цифры пока не называет.

Разработка Neutron при этом задерживается: первоначально первый запуск планировался на 2024 год, затем сроки перенесли на 2027-й. Последняя задержка была связана с проблемами при производстве топливных баков первой ступени. По словам Бека, компания изготовила новую переднюю купольную секцию бака без дефектов, обнаруженных в предыдущей версии, однако назвать обновлённую дату первого полёта пока не готова.

Rocket Lab производит сейчас в среднем одну ракету Electron за 8 дней. Бек утверждает, что при дальнейшем росте спроса компания сможет удвоить или утроить выпуск за счёт строительства дополнительных производственных линий. Таким образом, повышение цен затрагивает сразу 2 ракеты компании, а для Neutron уже сформировался портфель заказов, рассчитанный на годы до начала её лётной эксплуатации.