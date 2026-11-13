Крупнейшая сделка в истории: SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии уже в декабре, по данным Bloomberg

Переговоры о возможном слиянии SpaceX и Tesla продвигаются, и объявление о сделке может состояться уже в декабре 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это будет самая большая сделка в истории.

Потенциальная сделка позволит объединить ключевые направления бизнеса Илона Маска — разработку искусственного интеллекта, робототехнику, производство электромобилей и аэрокосмические проекты. Однако объединение может столкнуться с серьёзными регуляторными препятствиями. В частности, вопросы могут возникнуть из-за оборонных контрактов SpaceX с правительством США и зависимости Tesla от китайского рынка. В прошлом месяце Маск назвал объединение компаний хорошей идеей и подтвердил, что их независимые директора создали специальные комитеты для изучения такой возможности.

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По данным Reuters, на момент закрытия торгов рыночная стоимость SpaceX составляла около 1,9 трлн долларов, а Tesla — примерно 1,55 трлн долларов.

Компании также развивают совместный проект Terafab по производству микросхем. Маск ранее заявлял, что предприятие рассчитывает выпустить первые тестовые чипы в мае или июне 2027 года, а выйти на серийное производство — в третьем квартале 2028 года.