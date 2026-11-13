Флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra подешевел на $250 в США

Samsung снизила цену на флагманский смартфон Galaxy S26 Ultra в США. На официальном сайте компании базовая версия с 256 ГБ встроенной памяти теперь стоит $1150, что на $250 меньше первоначальной цены в $1400.

Скидка распространяется на все доступные расцветки, включая White, Black, Sky Blue и Cobalt Violet, а также эксклюзивные для онлайн-магазина варианты Silver Shadow и Pink Gold.

Аналогичное предложение появилось на Amazon. Там разблокированную версию Galaxy S26 Ultra с 256 ГБ памяти в белом корпусе можно приобрести примерно за $1138. По сравнению с обычной стоимостью это экономия около $262, или 19%. Скидки предусмотрены и для модификаций с накопителями на 512 ГБ и 1 ТБ.

Galaxy S26 Ultra оснащен 6,9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED с функцией Privacy Display, ограничивающей видимость содержимого под углом. Смартфон работает на однокристальной системе Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, получил основную камеру разрешением 200 Мп, поддержку стилуса S Pen и аккумулятор емкостью 5000 мА•ч. Устройство ориентировано на пользователей, которым нужны продвинутые камеры, инструменты для работы и длительная программная поддержка без перехода на складной смартфон.