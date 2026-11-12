Раскрыты возможные цвета Samsung Galaxy S27

Ресурс SammyGuru, специализирующийся на утечках о смартфонах Samsung, опубликовал обои для линейки Samsung Galaxy S27. Представлены пять вариантов одного изображения, они различаются оттенками — тёмно-синий, белый, светло-голубой, розовый и бордовый. Поскольку Samsung обычно выпускает фирменные обои под каждую расцветку смартфона, обои могут раскрывать палитру будущих флагманов линейки Galaxy S27.

Подобная практика уже применялась при выпуске Galaxy S26: для моделей линейки Samsung подготовила шесть версий фирменных обоев: чёрную, белую, голубую, фиолетовую, розовую и серую. Они соответствовали основным и эксклюзивным расцветкам устройства, включая варианты, доступные только в онлайн-магазине Samsung.

Пока неизвестно, получит ли каждая модель Galaxy S27 все пять цветов или производитель распределит их между различными версиями. Также нельзя исключать появление дополнительных эксклюзивных расцветок, которые будут доступны только при покупке смартфона онлайн.