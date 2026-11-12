Китайская альтернатива Android выходит на новый уровень: HarmonyOS набрала 99 млн установок

Количество устройств с установленной операционной системой HarmonyOS превысило 99 млн — если нынешние темпы роста сохранятся, компания может преодолеть знаковый рубеж уже в течение ближайшей недели.

Экосистема устройств Huawei под управлением HarmonyOS Источник изображения: Huawei

За последние десять лет рынок мобильных операционных систем практически полностью контролировали Android и iOS. Появление HarmonyOS сформировало третью крупную экосистему, которая занимает третье место в мире по распространённости среди мобильных платформ.

Значение HarmonyOS для Huawei заключается не только в количестве устройств. Компания развивает собственную программную платформу — от ядра и языка программирования до компилятора и инструментов разработки. В актуальной версии разработчики отказались от слоя совместимости с AOSP, на котором строились предыдущие варианты HarmonyOS.

Развитие платформы также стимулирует использование собственных компонентов Huawei и китайских производителей: процессоров Kirin, памяти, дисплеев и нативных приложений. Кроме смартфонов и других потребительских устройств, открытая версия HarmonyOS используется для создания отраслевых систем, в том числе в энергетике и промышленности.

Однако достижение отметки в 100 млн устройств станет лишь промежуточным результатом. Дальнейшее развитие экосистемы будет зависеть от качества приложений, заинтересованности разработчиков и удобства взаимодействия между разными устройствами. Само по себе количество установок ещё не гарантирует, что HarmonyOS сможет на равных конкурировать с Android и iOS.