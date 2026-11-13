Экран 2K+ с частотой 144 Гц и перископическая камера. Инсайдер раскрыл характеристики нового смартфона ⁠ 1

Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о новом флагманском смартфоне серии S.

По его данным, устройство оснастят плоским 6,85-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 2K+ и частотой обновления 144 Гц. Аппарат получит производительную однокристальную систему семейства MediaTek Dimensity 9, а также аккумулятор увеличенной емкости.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Одной из особенностей новинки станет перископическая телефотокамера с разрешением 64 Мп.

Название производителя и точная модель пока не сообщаются. Также неизвестно, когда состоится презентация устройства.