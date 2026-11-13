Subaru разрабатывает оппозитный двигатель с невероятным КПД 50%

Subaru работает над новым поколением четырёхцилиндровых оппозитных двигателей внутреннего сгорания, для которых поставлена очень амбициозная цель — достичь термического КПД в 50%. По данным японского ресурса MotorFan, инженеры сосредоточились на улучшении движения воздушных потоков внутри цилиндров, чтобы топливо и воздух смешивались более равномерно перед воспламенением. Для оптимизации процесса Subaru использует трёхмерное моделирование горения, позволяющее прогнозировать распространение пламени и заранее оценивать риск детонации. Предварительные исследования показали, что новый двигатель обеспечивает более интенсивное движение воздуха в цилиндрах.

Первые испытания уже дали обнадёживающие результаты: диапазон режимов с высокой термической эффективностью оказался примерно вдвое шире, чем у атмосферного двигателя нынешней гибридной модели Subaru. Разрабатываемый агрегат получит непосредственный впрыск топлива и турбонаддув, который позволит точнее контролировать подачу воздуха и поддерживать высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов.

Среди дополнительных решений рассматриваются турбокомпрессор с изменяемой геометрией, электрическая поддержка наддува для устранения турбоямы и цикл Миллера. Последний предполагает изменение фаз работы впускных клапанов, что позволяет повысить эффективность сгорания и снизить температуру выхлопных газов.

Наконец, Subaru изучает возможность применения предкамерного воспламенения. Эта технология использует небольшую дополнительную камеру, в которой сначала сгорает часть смеси, а затем горячие газы под давлением воспламеняют основную порцию топлива в цилиндре. Компания допускает, что без такого решения достичь целевого КПД в 50% будет сложно. Сроки появления новых двигателей в серийных автомобилях пока не называются.