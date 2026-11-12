SpaceX изучит интеграцию лазерной связи в военные спутники США

Агентство космического развития хочет проверить совместимость своей спутниковой группировки с лазерными терминалами SpaceX и связать две отдельные сети передачи космических данных

Агентство космического развития США (SDA) заключило со SpaceX контракт на $9,92 млн для изучения возможности интеграции лазерной межспутниковой связи компании в свои космические аппараты. Работа должна помочь оценить совместимость двух спутниковых сетей, которые создаются в рамках отдельных программ.

Контракт предусматривает исследование рисков интеграции, поставку типового оборудования и техническую поддержку при подключении системы предупреждения и слежения за ракетами. Предмет изучения — запатентованная SpaceX технология Plug and Play Laser, или Plaser, предназначенная для передачи данных между спутниками с помощью лазерных каналов.

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Работа связана с более широкой задачей SDA — обеспечить взаимодействие своей архитектуры Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) с отдельной магистральной сетью SpaceX. PWSA представляет собой создаваемую агентством распределённую спутниковую систему, а коммерческая сеть SpaceX рассчитана на передачу больших объёмов данных с космических датчиков, в том числе информации для целеуказания.

Таким образом, контракт касается изучения технической совместимости и подготовки оборудования, а не подтверждённого развёртывания единой сети. Его результат должен показать, насколько возможно связать две спутниковые инфраструктуры и обеспечить обмен данными между ними.