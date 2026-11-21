Radeon RX 9070 XT против RX 7900 XTX. Какая видеокарта быстрее в конце 2026 года — показывает свежий обзор ⁠ 2

Авторы Hardware Unboxed решили сравнить видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 7900 XTX в том числе с включённым апскейлером FSR 4.1, который недавно стал доступен для прошлого поколения карт AMD.

Авторы протестировали 15 игр в двух разрешениях как с FSR в разных режимах, так и без. В итоге можно видеть, что в среднем новый флагман AMD как минимум на этой выборке игр быстрее старого в любом режиме.

Преимущество без апскейлера совершенно незначительное: на 3-5%. А вот при включении FSR 4.1 разница вырастает до 9-11%, что уже заметно. Сказывается родная реализация для RDNA 4, тогда как для RDNA 3 компании пришлось перерабатывать модель.

В целом карты очень близки и сопоставимы. На стороне более свежей модели лучшая поддержка современных технологий, а у RX 7900 XTX в полтора раза больше памяти.