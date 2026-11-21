Инвесторы опасаются, что в случае дефолта компании не смогут вернуть оборудование со спутников и продать его для погашения долга

Кредиторы SpaceX попытались включить в условия финансирования на $43 млрд запрет на отправку заложенных ИИ-чипов Nvidia в космос. Если компания разместит процессоры на спутниках для работы орбитальных дата-центров, то инвесторам будет крайне сложно вернуть оборудование в случае невыполнения долговых обязательств.

Речь идёт о сделке Project Saturn. Её крупнейшая часть — облигации на $25 млрд, обеспеченные платежами SpaceX по пятилетнему договору аренды чипов Nvidia. Компания заявила, что собирается использовать эти ускорители в наземных дата-центрах, но кредиторы захотели исключить возможность изменения планов.

Источник изображения: SpaceX

Предложенное ограничение должно было гарантировать, что оборудование, служащее залогом, останется на Земле и будет доступно для возврата. Неизвестно, вошло ли оно в окончательные документы сделки.

Ситуация затрагивает планы Илона Маска по созданию дата-центров в космосе: для них потребуется размещать вычислительные ускорители непосредственно на спутниках. Таким образом, оборудование, которое SpaceX использует для привлечения финансирования, одновременно может стать частью инфраструктуры, способной лишить кредиторов доступа к их залогу.