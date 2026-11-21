Автор мода AMDLSS5, который реализует на видеокартах Radeon поддержку DLSS 5 и не только, обновил ПО до версии 2.5, повысив скорость обработки нейросети на величину до 60%.

Это позволяет получать более чем приемлемую производительность как минимум на флагманской RX 9070 XT. Как можно видеть на примерах автора, порой производительность падает всего лишь на 15-20%, хотя порой падение может быть и на 50%.

Кроме того, автор интегрировал генератор кадров Neural Apex Frame Generation из Apex Compute, поддерживающую множители от 2x до 6x. Сама AMD в рамках стека FSR, напомним, реализовала лишь 2х.

Производительность, к слову, относительно версии 2.0 выросла вовсе не на 60%. Это повышение именно скорости работы нейросети, а классическая производительность выросла на 10-15%, что тоже очень неплохо.