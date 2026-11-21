Представлен первый блок питания, поддерживающий процессоры Intel Nova Lake. У SilverStone HELA 1350Rz сразу три разъёма питания для CPU ⁠ 1

Компания SilverStone представила блок питания HELA 1350Rz, который первым на рынке официально поддерживает ещё не анонсированные процессоры Intel Nova Lake-S.

Что интересно, эта поддержка на сайте компании упомянута сразу после упоминания того, что у нового блока сразу три разъёма питания EPS 4+4. Это разъёмы для питания процессора, и обычно таковых у блоков лишь один либо два. Является ли это намёком на повышенное энергопотребление будущих новинок Intel, неясно, но, напомним, топовые модели будут иметь до 52 ядер, так что, возможно, типичными 125 Вт дело не обойдётся.

Новинка соответствует стандарту ATX 3.1, имеет полностью модульную конструкцию, родной кабель питания 12v-6x2. Компания отмечает также японские конденсаторы и 135-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и автоматическим полупассивным режимом.

Данных о цене пока нет. Сами процессоры, напомним, ожидаются в начале 2027 года.