А ещё за $6 можно получит 1,5 ТБ трафика на месяц

Роутер с Wi-Fi 6, LTE на скорости 150 Мбит/с, подключением до 16 устройств и батареей 3000 мАч — всего $6. Meizu MIFI N1 вышел в продажу ⁠ 2

На китайской площадке JD.com начались продажи портативного Wi-Fi-роутера Meizu MIFI N1. Стартовая цена устройства составляет 39 юаней ($6). Ранее на официальном сайте Meizu модель была указана по цене 79 юаней ($12) с пометкой «скоро в продаже».

MIFI N1 поддерживает Wi-Fi 6 и позволяет одновременно подключить до 16 устройств. Заявленная пиковая скорость загрузки через мобильную сеть достигает 150 Мбит/с. Роутер оснащён чипом EC800LE, аккумулятором ёмкостью 3000 мА·ч и портом USB-C. Его размеры составляют 96,6 × 58 × 14,8 мм, вес — около 102 граммов.

Вместе с устройством предлагаются тарифы на мобильный интернет: 100 ГБ за 20 юаней ($3), 300 ГБ за 30 юаней ($4,5) и 1500 ГБ за 40 юаней ($6) в месяц.

Согласно условиям продавца, встроенная карта привязана к устройству, а для использования трафика необходима проверка личности. Тарифы не работают в некоторых регионах Китая, а также в Гонконге, Макао и на Тайване.