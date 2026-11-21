Энтузиаст под ником BigCrimping разработал необычное устройство floppy3.5, которое превращает обычные 3,5-дюймовые дискеты в беспроводное сетевое хранилище. Самодельный NAS позволяет считывать данные со старых носителей, сохранять их на карту памяти и передавать по Wi-Fi — без необходимости подключать дисковод к компьютеру. Проект полностью открытый, а все необходимые файлы опубликованы на GitHub.

В основе устройства лежит собственная печатная плата с микроконтроллером RP2354A и чипом ESP32-S3. Также в состав floppy3.5 входит дисковод, аккумулятор, Wi-Fi-модуль и слот microSD. Корпус можно напечатать на 3D-принтере — автор выложил соответствующие файлы вместе с документацией по электронике.

Для управления предусмотрен небольшой монохромный дисплей и несколько кнопок. Экран отображает количество секторов и файлов, а также карту исправных и повреждённых секторов. Кнопка READ запускает считывание дискеты, а SAVE сохраняет её содержимое на карту microSD. Благодаря этому устройство можно использовать для последовательного архивирования целой коллекции дискет, например, на чердаке или в домашнем архиве, не нося с собой компьютер.

Получить доступ к сохранённым данным можно через веб-интерфейс по Wi-Fi. Предусмотрено и прямое подключение по USB — оно позволяет использовать дополнительные функции. Например, создавать полные образы дискет. По умолчанию floppy3.5 поддерживает файловую систему FAT12. Энтузиаст отказался от обычного контроллера дисковода в пользу хост-протокола Greaseweazle, который позволяет напрямую управлять сигналами привода. Это упрощает работу с различными форматами и создание образов носителей.