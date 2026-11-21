Microsoft готовит функцию Extend display для приложения Link to Windows, которая позволит использовать экран Android-смартфона или планшета в качестве дополнительного дисплея для компьютера с Windows 11. В коде одной из свежих версий приложения обнаружили интерфейс, иконки и отдельный программный модуль под названием Phone as Display.

ИИ Gemini Источник изображения

В интерфейсе предусмотрена отдельная страница расширения экрана, настройки дисплея, кнопка остановки подключения и возможность завершить сеанс двойным нажатием кнопки возврата. Судя по найденному коду, запускать подключение можно будет как со смартфона через Link to Windows, так и непосредственно с ПК. Однако пока неизвестно, будет ли поддерживаться подключение по USB, Wi-Fi или обоими способами. В коде упоминаются видеокодеки H.264 и HEVC Main 8-bit, а также параметры разрешения и частоты обновления экрана, что указывает на передачу изображения с компьютера на мобильное устройство в виде видеопотока.

Новая функция будет работать иначе, чем уже существующее зеркалирование экрана смартфона в Phone Link. В нынешнем режиме изображение и приложения телефона выводятся на компьютер, в то время как Extend display позволит перенести часть рабочего стола Windows на экран Android-устройства. Это особенно полезно для планшетов: на дополнительном дисплее можно будет держать мессенджер, документы, таблицы или другие приложения.

В коде также обнаружили механизмы завершения сеанса при блокировке компьютера, сбое принимающего устройства или потере соединения. Если первый видеокадр не поступит в течение 60 секунд, подключение должно прерваться по тайм-ауту.

Одним из главных вопросов остаётся совместимость. Сейчас функции Phone Link, связанные с зеркалированием экрана и запуском мобильных приложений на ПК, доступны лишь на ограниченном количесте устройств Samsung, Honor, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo, iQOO и Xiaomi. Motorola и Google Pixel в официальном списке совместимых моделей отсутствуют. Microsoft пока не сообщила, какие устройства будут поддерживать Extend display, когда функция появится и какие требования предъявит к подключению.