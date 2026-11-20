Индийская космическая компания SatSure получила 600 млн рупий ($7 млн) от государственного фонда Antariksh Venture Capital Fund. Инвестиция вошла в продолжающийся раунд Series B общим объёмом 2 млрд рупий ($21,4 млн).

SatSure из Бангалора использует спутниковые снимки и искусственный интеллект для анализа сельского хозяйства, инфраструктуры и финансовых рисков. Её решения применяют банки, страховые компании, инфраструктурные операторы и государственные ведомства. Среди клиентов — HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, ITC, Bayer и Управление аэропортов Индии. Дочерняя компания KaleidEO разрабатывает спутниковые системы съёмки Земли.

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После привлечения инвестиций оценка SatSure достигла 8,7 млрд рупий ($93 млн). Весь раунд включает 1,65 млрд рупий новых вложений в капитал, 250 млн рупий венчурного долга и 100 млн рупий сделок с существующими долями. Компания рассчитывает завершить его к декабрю.

Привлечённые SatSure средства пойдут на подготовку спутниковых съёмочных систем к запуску в 2027 году, участие в планируемой национальной группировке спутников наблюдения Земли, развитие анализа данных и расширение международной деятельности.