Китайская частная космическая компания LandSpace завершила наземные испытания всех девяти двигателей TQ-12A, снятых с первой ступени ракеты Zhuque-3 после её августовского полёта. Это важный шаг к повторному запуску уже летавшей ракеты. Испытания подтвердили, что двигатели сохранили работоспособность после полёта, возвращения на Землю и последующего обслуживания.

Ракета Zhuque-3 стартовала 19 августа. Во время полёта компания впервые в Китае успешно посадила первую ступень орбитальной ракеты на сушу с использованием выдвижных посадочных опор. После приземления девять двигателей разобрали и отправили на предприятие LandSpace в Хучжоу для технического обслуживания и повторной проверки.

Двигатели прошли огневой тест продолжительностью около 185 секунд. Во время проверки специалисты меняли уровень тяги и соотношение компонентов топлива. По данным компании, все девять агрегатов работали штатно, а полученные характеристики практически совпали с показателями до полёта и соответствовали требованиям для повторного использования. Это первый случай, когда LandSpace провела полный цикл восстановления и повторного огневого испытания двигателей, уже работавших в космосе и переживших посадку.

Повторное использование первой ступени может существенно снизить стоимость запусков. По оценке LandSpace, на неё приходится около 70% стоимости изготовления Zhuque-3 (для сравнения, топливо составляет лишь 1–3% расходов на запуск). Компания рассчитывает в перспективе снизить стоимость выведения полезной нагрузки до менее чем 20 000 юаней (около $3000) за килограмм. Для этого предстоит не только подтвердить надёжность двигателей, но и сократить время и затраты на обслуживание ступени после посадки.

В LandSpace отмечают, что сейчас инженерам приходится определять, какие узлы необходимо разбирать и проверять после каждого полёта, а какие можно оставить без вмешательства. По мере накопления статистики компания намерена упростить процедуры осмотра, отказаться от избыточной разборки и проводить часть проверок непосредственно на месте посадки. Это должно ускорить подготовку ракеты к следующему старту.

Zhuque-3 разрабатывается для запуска крупных группировок спутников. Высота (или длина) ракеты составляет 66 метров, стартовая масса — примерно 570 тонн, корпус изготовлен из нержавеющей стали. Её первая ступень рассчитана на повторное использование.