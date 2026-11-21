Специальный комитет Палаты представителей США по Китаю подготовил доклад с рекомендациями по ужесточению ограничений для китайской авиационной промышленности: законодатели предлагают запретить Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) сертифицировать самолёты китайского производства. Среди аргументов — государственная поддержка COMAC и отсутствие окончательного отчёта Пекина о причинах катастрофы Boeing 737 China Eastern в 2022 году.

Авторы доклада также предлагают ограничить инвестиции западных компаний в аэрокосмическую отрасль Китая, ужесточить экспортный контроль и лишать государственных контрактов США компании, вкладывающие средства в китайский авиапром. Отдельные меры могут затронуть приобретение американских предприятий французскими компаниями. Под особое внимание попадает Airbus: концерн располагает двумя сборочными линиями A320 в Тяньцзине, а китайская Xi’an Aircraft Industry Group производит для этих самолётов крылья. По мнению авторов доклада, подобное сотрудничество способствует передаче технологий и производственного опыта китайской стороне, в том числе её военной промышленности.

Ограничения могут затронуть и американских поставщиков. Например, китайский узкофюзеляжный самолёт C919 оснащается двигателями LEAP-1C, которые выпускает совместное предприятие GE Aerospace и Safran. В 2025 году США уже приостанавливали экспортные лицензии на поставки двигателей и оборудования для COMAC. Однако в начале ноября 2026 года GE Aerospace заключила с китайскими авиакомпаниями контракты на поставку двигателей LEAP-1 общей стоимостью $12,9 млрд.

Нужно отметить, что COMAC пока не заявляла о своем желании сертифицировать свои пассажирские авиалайнеры в США — китайцы пока взаимодействуют только с европейским регулятором.