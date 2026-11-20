Новая модель обеспечивает почти в 9 раз большую производительность на единицу площади по сравнению с обычным процессорным ядром

Американский стартап Architect Labs заявил о разработке экспериментальной архитектуры процессора Frostbite, спроектированной искусственным интеллектом практически с нуля. По утверждению компании, новинка обеспечивает в 4,59 раза более высокую производительность на ватт и в 8,77 раза большую производительность на единицу площади по сравнению с обычным процессорным ядром. Однако пока результаты получены исключительно в симуляциях и ещё не подтверждены испытаниями реального чипа.

Frostbite использует принципиально иной подход к вычислениям, основанный на математической модели interaction nets, предложенной ещё в 1990 году. Вместо традиционного крупного вычислительного ядра архитектура состоит из сетки небольших вычислительных блоков. Вычисления происходят посредством локальных взаимодействий между связанными узлами. Каждый блок выполняет собственные задачи, а при отсутствии работы может брать задания у соседей. Если вычислений нет, он переходит в неактивное состояние для экономии энергии. Такой подход позволяет отказаться от централизованного планировщика и, по задумке разработчиков, упрощает масштабирование системы.

Архитектура также призвана сократить потребность в общей изменяемой памяти, сложных иерархиях кэшей и механизмах согласования данных между ядрами. Для программирования используется язык Vine с синтаксисом, напоминающим Rust.

По словам Architect Labs, ИИ участвовал во всём процессе проектирования — от разработки набора инструкций и микроархитектуры до написания RTL-кода, проверки и формирования финального физического макета кристалла. Системы искусственного интеллекта работали без заранее заданных архитектурных ограничений, перебирая различные варианты конструкции. В рамках четырёх этапов поиска было рассмотрено 58 предложений, из которых 37 в итоге оставили. Процесс сопровождался формальными спецификациями, позволяющими машинным способом проверять корректность решений.

Для оценки производительности Frostbite синтезировали с использованием 7-нм техпроцесса. На этапе синтеза архитектура достигла частоты 800 МГц, а в итоговом физическом макете — 500 МГц. Один блок Frostbite Quad, состоящий из четырёх вычислительных элементов, расположенных в сетке 2×2, и четырёх узлов кэша L3, занимает 0,792 мм². Для сравнения, использованное в тестах обычное процессорное ядро TCPU занимает 0,895 мм² при том же техпроцессе. Название конкурирующего процессора компания не раскрывает.

В 25 тестах Frostbite показал среднее геометрическое преимущество в производительности на ватт в 4,59 раза. В десяти задачах, использовавшихся непосредственно при оптимизации архитектуры, преимущество составило 6 раз, а в 15 тестах, результаты которых не использовались на этапе разработки, — 3,83 раза. По показателю производительности на единицу площади преимущество достигло 8,77 раза. Наиболее заметные результаты были получены в задачах с высокой степенью параллелизма, хотя разработчики утверждают, что архитектура справлялась и с задачами, содержащими большое количество ветвлений и динамических операций.

Данные впечатляют, но Frostbite пока — экспериментальный проект. Architect Labs планирует опубликовать RTL-код и описание набора инструкций, создать программную среду на базе FPGA, разработать предварительную операционную систему и провести дополнительные испытания. В дальнейшем компания намерена сравнить архитектуру с традиционными многоядерными процессорами в стандартных тестах SPEC и PARSEC. До появления реального кремниевого чипа уйдут месяцы, а возможно и годы.