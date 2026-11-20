VK потребовала от Apple более 31 млн евро за покупки пользователей в App Store ⁠ 2

Холдинг VK подал новый иск к структурам Apple, потребовав взыскать более 31 млн евро и проценты за пользование этими средствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской компании. Согласно картотеке арбитражных дел, сумма иска составляет около 10 млн рублей, однако заявленные VK требования значительно превышают эту цифру.

В компании пояснили, что речь идёт о деньгах, которые пользователи приложений VK потратили через App Store и которые получила Apple. Российский холдинг добивается перечисления этих средств вместе с процентами за их использование.

Это уже не первый судебный спор VK с Apple. Предыдущий иск к Apple был связан с удалением приложений российской компании из App Store. VK требует вернуть приложения в магазин, восстановить уведомления от них и выплатить неустойку за неисполнение решения суда.