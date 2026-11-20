Без Qualcomm и с 12 ГБ памяти. Samsung Galaxy S27 Pro впервые засветился в Geekbench, он построен на SoC Exynos 2700

Будущий флагман Samsung — Galaxy S27 Pro — впервые появился в базе данных бенчмарка Geekbench. Об этом сообщил известный инсайдер Бишек Ядав.

Благодаря этому раскрыты ключевые характеристики устройства. Смартфон обозначен каталожным номером SM-S957B, судя по нему, это международная версия (в том числе для Европы и Индии). Интересно, что построен смартфон на SoC Exynos 2700 (s5e9975) с десятью вычислительными ядрами и графикой Xclipse 970. Максимальная частота CPU достигает 4,24 ГГц. Протестированный аппарат получил 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 17. В Geekbench он набрал 3061 балл в одноядерном и 10 967 баллов в многоядерном тесте.

Galaxy S27 Pro должен стать новой моделью в линейке Samsung, которая, согласно предварительным данным, будет состоять из четырёх устройств: S27, S27 Plus, S27 Pro и S27 Ultra. Версия Pro займёт промежуточное положение между Plus и Ultra: ей приписывают многие характеристики старшей модели, но в более компактном корпусе и без стилуса S Pen. Ожидается, что смартфон получит 6,47-дюймовый OLED-дисплей на базе новейшего материала M16 и с функцией Privacy Display.

Основная камера, согласно данным инсайдеров, получит датчики с разрешением 200 и 50 Мп. Фронтальная камера получит новый 16-мегапиксельный датчик.

По данным сертификации TUV, аккумулятор Galaxy S27 Pro будет иметь номинальную ёмкость 5087 мА·ч, а типичную — 5240 мА·ч. Сертификация 3C указывает на поддержку проводной зарядки мощностью 60 Вт. Также ожидаются беспроводная и обратная беспроводная зарядка. Премьера линейки Galaxy S27, согласно данным инсайдеров, состоится в начале 2027 года.

Ранее Абишек Ядав правильно сообщил данные о смартфонах Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite ещё до их анонса.