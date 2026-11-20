Астрономы поставили под сомнение существование участка спирального рукава Наугольника (Norma) Млечного Пути: области рождения массивных звёзд, по которым определяли его положение, могут на самом деле находиться вдоль ударной волны на краю центральной звёздной перемычки Галактики. К такому выводу авторы новой работы пришли после сопоставления наблюдений космических мазеров с гидродинамическими моделями Млечного Пути.

Для определения положения спиральных рукавов астрономы используют, в частности, мазеры — компактные источники интенсивного радиоизлучения, возникающие в областях формирования массивных звёзд. Они позволяют достаточно точно определять расстояния до молодых звёздных систем. Именно такие источники излучения использовали для отслеживания участка рукава Наугольника, расположенного рядом с концом центральной перемычки Млечного Пути. Однако авторы новой работы обнаружили, что их расположение и движение лучше согласуются с другой структурой.

Учёные сопоставили данные наблюдений с результатами трёхмерных компьютерных моделей, учитывающих движение звёзд и газа, гравитацию и процессы звездообразования. Согласно предложенной интерпретации, мазеры находятся вдоль ударной волны, возникающей на переднем крае центральной перемычки. При столкновении и сжатии газовых потоков здесь формируется плотная пылевая структура, которую в других галактиках также наблюдают вдоль звёздных перемычек.

Таким образом, участок, который принимали за спиральный рукав, может быть частью самой перемычки.

У этой версии есть ещё одно следствие: звездообразование в центральной перемычке Млечного Пути может происходить активнее, чем предполагали некоторые модели. В других галактиках плотные газовые полосы вдоль перемычек нередко отличаются низкой активностью формирования звёзд: сильные потоки газа и ударные волны способны мешать образованию новых звёзд. Однако наблюдения мазеров в районе Наугольника указывают на то, что во Млечном Пути этот процесс всё же происходит. Возраст связанных с ними областей звездообразования составляет менее 1 млн лет, поэтому они ещё не успели существенно удалиться от газовых облаков, в которых возникли.

Новая интерпретация позволила авторам уточнить параметры центральной перемычки. По их оценке, её большая полуось составляет около 4,3 ± 0,2 килопарсека, а малая — 2,3 ± 0,2 килопарсека (1 килопарсек равен примерно 3260 световым годам). Скорость вращения перемычки как единой структуры, характеризуемая скоростью изменения её ориентации, составляет не более 40 км/с на килопарсек. Это соответствует более длинной и медленно вращающейся перемычке по сравнению с рядом альтернативных моделей Млечного Пути.

Работа не означает, что спирального рукава Наугольника в Галактике вообще нет: авторы оспаривают прежде всего природу его участка рядом с центральной перемычкой. Если предложенная интерпретация подтвердится, то астрономам придётся пересмотреть расположение некоторых структур Млечного Пути и представления о том, как формируются звёзды в центральных областях спиральных галактик.