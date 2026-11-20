Сервис Iridium NTN Direct использует стандарт NB-IoT и действующую группировку спутников на низкой околоземной орбите. Первый совместимый модуль уже сертифицирован

Компания Iridium объявила о запуске Iridium NTN Direct — спутникового сервиса для устройств интернета вещей (IoT), работающего по стандарту NB-IoT. Он позволяет передавать данные через спутники там, где нет наземной сотовой связи, и, по заявлению компании, обеспечивает техническую возможность подключения в любой точке планеты.

Это первый сервис такого типа, использующий стандарт 3GPP для спутниковой связи.

Iridium NTN Direct работает на базе действующей группировки спутников Iridium на низкой околоземной орбите и радиочастотного диапазона L-band. Сервис рассчитан на интеграцию с совместимыми NB-IoT-чипсетами, которые применяются в устройствах интернета вещей. Производителям не нужно разрабатывать отдельную технологию спутниковой связи: спутниковый канал становится дополнительным способом подключения для оборудования, использующего стандарт сотовых сетей.

Среди возможных применений — носимые устройства, персональные системы безопасности, трекеры грузов и транспорта, датчики для сельского хозяйства, счётчики коммунальных ресурсов и промышленное оборудование. Отдельное направление — мониторинг сельскохозяйственных животных: например, компания Nofence планирует использовать спутниковую связь в ошейниках для отслеживания скота на удалённых пастбищах, где нет сотового покрытия.

В январе 2027 года производитель планирует выпустить общедоступное обновление прошивки, которое добавит поддержку спутникового сервиса уже установленным модулям. Это позволит обновить совместимые устройства без замены аппаратной части.

Iridium сотрудничает с другими производителями микросхем и операторами, включая Altair Semiconductor, Deutsche Telekom IoT, Mlink Technology и Vodafone IoT. Компания заявляет о возможности глобального покрытия, однако фактическая доступность сервиса в отдельных странах зависит от местных разрешений, законодательства и условий операторов.