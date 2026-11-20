От поиска квартиры до архитектуры: «Алиса AI» Яндекса будет предлагать темы для разговоров на основе прошлых запросов

В приложении «Яндекс — с Алисой AI» и «Яндекс Браузере» появились персональные ИИ-подсказки, которые формируются с учётом интересов пользователя. Они отображаются на стартовом экране и предлагают темы для общения с нейросетью — как связанные с предыдущими запросами, так и новые.

Например, если пользователь интересовался архитектурой старых городов, «Алиса AI» может предложить узнать, как на облик зданий повлияли климат, строительные материалы и образ жизни людей. Чтобы начать диалог, достаточно нажать на подсказку под поисковой строкой. Она автоматически появится в чате, после чего можно задавать дополнительные вопросы и развивать тему.

Рекомендации формируются с помощью специальной модели, которая определяет потенциально интересные пользователю направления. Система учитывает как долгосрочные задачи, например поиск жилья, так и ситуативные запросы — выбор подарка. Со временем список предлагаемых тем может расширяться и меняться в зависимости от интересов.

Персональные подсказки доступны в мобильном приложении «Яндекс — с Алисой AI» и десктопной версии «Яндекс Браузера». При необходимости их можно отключить в настройках.