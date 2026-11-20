Маркировка зарубежных звонков вошла во второй пакет законодательных мер по борьбе с кибермошенничеством

«Иностранный вызов»: в России начнут предупреждать о звонках из-за рубежа ⁠ 5

С 1 марта 2027 года российские операторы связи начнут предупреждать абонентов о звонках с иностранных номеров. Соответствующие правила маркировки вызовов утвердило правительство РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

При входящем звонке на экране мобильного телефона появится надпись «Иностранный вызов». Если технические возможности оператора позволят, дополнительно будет указана страна, к которой относится номер. Общая длина уведомления не превысит 32 символов.

Владельцев стационарных телефонов также будут предупреждать о зарубежных вызовах с помощью голосового сообщения, если оборудование поддерживает такую возможность. Услуга будет предоставляться бесплатно.

Новая мера направлена на снижение риска телефонного мошенничества. Злоумышленники нередко используют иностранные номера, которые внешне могут напоминать российские, чтобы вводить абонентов в заблуждение.