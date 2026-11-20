Фотограф Colleen Adastra из NASASpaceflight опубликовала видео транспортировки корабля Starship 44 на испытательную площадку Massey's в Starbase.

Корабль перевозят на крупном транспортере для начала криогенных испытаний с использованием жидких компонентов топлива. На опубликованных кадрах также можно рассмотреть плитки теплозащити, которую SpaceX продолжает дорабатывать.

Ship 44 предназначен для 17-го испытательного полёта Starship (Flight 17). Во время криогенных проверок инженеры будут испытывать баки и топливные системы под воздействием сверхнизких температур, проверяя их герметичность и способность выдерживать рабочее давление. Это обязательный этап подготовки перед статическими огневыми испытаниями двигателей.

Ранее Илон Маск рассказал о том, почему исторический захват Starship — это гораздо более значимая веха, чем кажется большинству людей: «Поимка корабля была последним важным элементом головоломки».

После первого успешного захвата корабля Starship механическими манипуляторами стартовой башни SpaceX обнаружила повреждения в местах контакта.