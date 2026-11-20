Два типа тока, 311 пассажиров и до 160 км/ч на испытаниях: новый поезд «Финист» прошёл приёмку

Приёмочная комиссия завершила проверку электропоезда «Финист-Премиум» серии ЭС105П, созданного для маршрутов дальностью до 700 километров. Она подтвердила соответствие состава техническим условиям и определила установочную серию в объёме 60 поездов.

«Финист-Премиум» разработан предприятием «Уральские локомотивы» для межрегиональных перевозок. Двухсистемный поезд сможет работать на участках, электрифицированных как постоянным, так и переменным током, без смены состава при переходе между ними.

Пятивагонный электропоезд рассчитан на 311 пассажиров: 279 мест предусмотрены в классе «Турист» и ещё 32 — в бизнес-классе. В салонах установлены кресла с откидными спинками, столики, держатели для гаджетов и розетки с USB. Для пассажиров бизнес-класса предусмотрена зона переговоров, а в головных вагонах размещены мини-кухни.

Поезд оборудован системой микроклимата с обеззараживанием воздуха и регулируемым освещением. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъёмники и универсальный санитарный модуль. Среди технических особенностей состава — новая для линейки «Финист» система охлаждения двигателей, автоматизированные межвагонные двери и автоматическое открывание обтекателя автосцепки.

Ранее поезд прошёл опытный пробег протяжённостью 5000 километров, тягово-энергетические испытания, а также проверки шума, вибрации и оборудования салона. Во время скоростных испытаний на участке Москва — Владимир — Нижний Новгород состав разгонялся до 160 км/ч; специалисты проверяли в том числе переключение между системами электропитания.

Ранее «Синара — Транспортные Машины» сообщала о готовности передать «Финист-Премиум» национальному перевозчику до конца года.