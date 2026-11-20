Учёные Орегонского государственного университета вырастили картофель в грунте, имитирующем лунный реголит, и получили урожай, сопоставимый с выращенным в земной почве. Для этого потребовалось добавить в субстрат 30% вермикомпоста — органического удобрения, которое получают при переработке отходов дождевыми червями. Без органической добавки растения практически не развивали корни и клубни.

Эксперименты проводились в теплице с использованием сорта «Модок» с красной кожурой и белой мякотью. Учёные проверили несколько пропорций реголита и вермикомпоста, а в качестве земного контроля использовали почву из Хермистона в штате Орегон — одного из регионов с высокой урожайностью картофеля. При содержании вермикомпоста 5% растения уже начинали восстанавливаться, но полноценного результата удалось добиться при доле органической добавки 30%. В этом случае развитие растений по большинству показателей стало сопоставимым с контрольной группой в земной почве.

Важная особенность эксперимента — растениям также давали комплексное удобрение замедленного действия, поскольку лунные имитаторы практически не содержат азота и не обеспечивают картофель необходимым количеством фосфора и калия. Так, учёные отдельно проверили влияние самого реголита на развитие растений, не допуская, чтобы нехватка основных питательных элементов исказила результаты.

При выращивании в чистом имитаторе реголита растения сильно отставали в развитии, а их корневая система оставалась практически неразвитой.

Затем учёные проверили 5 вариантов имитатора, представляющих 2 основных типа лунного реголита: базальтовые равнины (лунные моря), и более древние возвышенности. При добавлении всего 5% вермикомпоста картофель смог пройти полный жизненный цикл и сформировать клубни во всех вариантах, однако урожайность оставалась ниже земного контроля.

Особенно сильно растения страдали в некоторых имитаторах высокогорных районов Луны. Это показало, что состав грунта существенно влияет на условия выращивания.

Отдельно проверили химический состав полученного картофеля. В клубнях не обнаружили статистически значимого увеличения содержания основных природных токсичных веществ картофеля. Общий состав метаболитов (веществ, участвующих в обмене веществ растения) также оставался близким к контрольным образцам. При этом в отдельных вариантах выращивания обнаружили небольшое увеличение содержания меди, цинка и алюминия, поэтому накопление тяжёлых металлов требует дальнейшего контроля.

Сами учёные картофель пока не пробовали: собранные клубни использовали для лабораторных анализов.

Работа поддержана NASA. Её результаты относятся к разработке замкнутых систем жизнеобеспечения для длительных космических экспедиций, в которых экипажи смогут производить часть продовольствия непосредственно в поселениях. Вермикомпост потенциально можно будет получать из пищевых остатков и растительных отходов будущих лунных баз, сокращая необходимость доставки органических материалов с Земли. Следующий этап исследований — проверка и сравнение 10 сортов картофеля, которые помогут определить наиболее подходящие для выращивания в условиях лунного земледелия.