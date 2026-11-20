Windows 11 даже взламывать не нужно: Microsoft оставила дыру, которая позволяет обходить экран блокировки

В Windows 11 обнаружили уязвимость FastUnlock, позволяющую обходить экран блокировки с помощью встроенного экранного диктора Narrator. Подробности об уязвимости раскрыл исследователь безопасности Nightmare Eclipse (MSNightmare). Дыра позволяет получить доступ к функциям операционной системы без ввода пароля или PIN-кода и работает даже на компьютерах с включённым BitLocker.

Проблема связана с особенностями работы Narrator — встроенного средства Windows, предназначенного для озвучивания элементов интерфейса и управления системой с помощью клавиатуры. По словам исследователя, изменения интерфейса экранного диктора позволили взаимодействовать со скрытым окном программы даже на экране входа в систему. Используя экран восстановления учётной записи Microsoft и функции Narrator, удалось открыть настройки Windows, не проходя авторизацию.

После получения доступа к настройкам злоумышленник потенциально может запускать программы, в том числе с внешних накопителей. Однако речь не идёт о полноценном входе в заблокированную пользовательскую сессию или получении прав администратора. Код выполняется в ограниченной среде под учётной записью WSIAccount, используемой интерфейсом экрана блокировки.

Уязвимость воспроизвела компания ThreatLocker. В её демонстрации также удалось запускать программы на компьютере с заблокированной Windows. Для эксплуатации необходим физический доступ к устройству, а также доступ к интерфейсу восстановления учётной записи Microsoft на экране входа.

По данным исследователя, FastUnlock успешно работает на Windows 11 26H2 с установленными ноябрьскими обновлениями безопасности. Другие версии Windows, включая Windows 10, пока не проверялись. На момент публикации Microsoft ещё не выпустила исправление уязвимости.