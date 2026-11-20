На Perseverance вышли из строя основной и резервный передатчики, а Mars Odyssey после 25 лет работы рискует остаться без возможности удерживать ориентацию

NASA приостановило научные операции сразу двух марсианских аппаратов из-за технических неисправностей. У марсохода Perseverance возникли проблемы с обоими радиопередатчиками UHF, а орбитальный аппарат Mars Odyssey столкнулся с отказом одного из маховиков, отвечающих за изменение ориентации. Оба аппарата остаются на связи с Землёй, однако научная работа приостановлена.

Проблема Perseverance обнаружилась 30 октября: основной радиопередатчик перестал отправлять управляющему компьютеру регулярные контрольные сигналы. После 25 пропущенных сигналов — примерно 100 секунд молчания — автоматика отключила неисправный передатчик, переключилась на резервный и перевела марсоход в защитный режим, отключающий все второстепенные системы. При проверке инженеры обнаружили, что резервный передатчик тоже работает с отклонениями: его мощность составляет около половины номинальной. NASA временно отказалось от использования обоих устройств, пока специалисты выясняют причины неисправностей.

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Сейчас Perseverance поддерживает связь с Землёй напрямую через сеть дальней космической связи NASA (Deep Space Network), используя X-диапазон и антенну высокого усиления. Однако скорость передачи данных при таком соединении значительно ниже, чем при отправке информации через орбитальные аппараты. Поэтому научные операции и работу приборов приостановили, чтобы освободить канал для диагностических данных. Марсоход также временно не снимает новые изображения. NASA рассчитывает вернуть его к научной работе до конца ноября.

У Mars Odyssey другая проблема. В период с 4 по 6 ноября аппарат находился в защитном режиме, после чего инженеры установили, что один из его четырёх маховиков перестал вращаться. Эти устройства изменяют скорость вращения, создавая момент силы, который позволяет поворачивать космический аппарат без расхода топлива. Один из четырёх маховиков Odyssey вышел из строя ещё в 2013 году, а для полноценного управления ориентацией необходимы как минимум 3 исправных устройства. Теперь аппарату приходится полагаться исключительно на двигатели, использующие гидразин.

По оценке NASA, после 25 лет работы на орбите Марса запаса гидразина Mars Odyssey хватит всего на 1–2 месяца поддержания ориентации без маховиков. Во время одного из испытаний неисправный маховик удалось привести в движение по команде. Инженеры продолжают проверять, можно ли восстановить его работу. Научные приборы аппарата пока отключены, а NASA рассчитывает завершить испытания и анализ к последней неделе ноября.

Mars Odyssey был запущен в апреле 2001 года и вышел на орбиту Марса в октябре того же года. Изначально миссия рассчитывалась чуть более чем на 2,5 года, но аппарат работает уже четверть века и остаётся самым долгоработающим космическим аппаратом на орбите Красной планеты. Он передал первые глобальные карты состава марсианской поверхности, помогал выбирать безопасные места посадки для аппаратов и обнаруживать подповерхностный лёд. Кроме того, Odyssey обеспечивает ретрансляцию данных с марсианских роверов и посадочных платформ. Поэтому восстановление его работы важно не только для собственных научных наблюдений аппарата, но и для связи с действующими миссиями на поверхности Марса.