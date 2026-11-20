Google заключила соглашение с Blue Origin о запуске своих спутников проекта Suncatcher — экспериментальной орбитальной инфраструктуры для вычислений искусственного интеллекта. Ракета New Glenn должна вывести аппараты на орбиту в первом квартале 2029 года. Каждый спутник получит собственные тензорные процессоры Google (TPU), а его вычислительные возможности, по оценке компании, будут сопоставимы с целой стойкой серверов обычного дата-центра.

Спутники планируют разместить на солнечно-синхронной орбите, где они смогут получать солнечный свет почти непрерывно. Google рассчитывает проверить, можно ли использовать эту энергию для работы мощной вычислительной инфраструктуры за пределами Земли. Аппараты должны взаимодействовать друг с другом, формируя орбитальную сеть для задач машинного обучения.

Для Google это будет первый специализированный запуск проекта на тяжёлой ракете. При этом работа над Suncatcher уже вышла за рамки планирования: в октябре 2026 года компания вместе с Planet Labs отправила на орбиту первый прототип спутника на ракете SpaceX. Он установил связь с Землёй и, по данным Reuters, работал штатно. Этот аппарат проверяет, насколько процессоры выдерживают перегрузки при запуске, радиацию и экстремальные температуры.

Перед инженерами остаётся несколько сложных задач. На Земле серверы охлаждают с помощью систем, использующих движение воздуха, но в космосе такой способ не работает. Тепло от мощных процессоров придётся отводить через специальные трубки и панели. Кроме того, радиация способна повреждать электронику и искажать данные. Проект должен показать, удастся ли обеспечить надёжную работу вычислительных систем в таких условиях.

Google рассматривает Suncatcher как долгосрочный исследовательский проект, а не готовую замену наземным дата-центрам. Орбитальные вычисления привлекают технологические компании возможностью использовать солнечную энергию и не занимать площади на Земле, однако высокие затраты на запуски, сложность инженерных решений и ограниченные темпы производства спутников пока отодвигают перспективу коммерческих космических дата-центров.