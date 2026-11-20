При отключении электричества система перераспределяет нагрузку, позволяя оборудованию работать автономно на 15–30% дольше без установки дополнительных аккумуляторов

Оператор «Билайн» внедрил новый алгоритм управления энергопотреблением базовых станций, который позволяет увеличить время их автономной работы на 15–30% — в зависимости от условий эксплуатации. Система автоматически перераспределяет нагрузку при отключении внешнего электропитания, сохраняя приоритет для голосовой связи и передачи данных.

Решение помогает продлить работу оборудования без установки дополнительных аккумуляторных батарей и связанных с этим капитальных затрат. Алгоритм также постоянно отслеживает состояние инфраструктуры и оптимизирует её работу в штатном режиме.

Технология развивает систему SON (Self-Organizing Network) и соответствует третьему уровню автономности по классификации TM Forum. На этом этапе сеть самостоятельно реагирует на аварийные ситуации и принимает решения без участия сотрудников оператора. Всего предусмотрено шесть уровней — от ручного управления до полной автономии.

Следующим этапом станет переход на Level 4. Он предполагает использование предиктивной аналитики, которая позволит не только реагировать на перебои электроснабжения, но и прогнозировать возможные сбои, заранее подготавливая к ним инфраструктуру.