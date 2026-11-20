ИИ сам открывает приложения и заполняет формы: Google научила Gemini для Mac работать без участия пользователя

Компания Google добавила в приложение Gemini для Mac возможность управлять программами, файлами и сайтами на компьютере. ИИ-ассистент может самостоятельно выполнять многоэтапные задачи в фоновом режиме, пока пользователь продолжает работать на основном экране.

Новая функция позволяет автоматизировать рутинные действия: нажимать кнопки, вводить текст, открывать меню и заполнять формы. Gemini работает в отдельном изолированном окне, а ход выполнения задач отображается в чате в режиме реального времени. Пользователь может следить за действиями ассистента, приостанавливать их и заранее подтверждать важные операции. Также можно самостоятельно выбирать приложения, к которым ИИ получит доступ.

Среди возможных сценариев Google называет пакетную обработку фотографий, подготовку объявлений для площадок перепродажи и создание презентаций на основе данных и снимков экранов. Ассистент также способен извлекать сведения из PDF-документов и переносить их в веб-формы.

Функция доступна на английском языке для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra в США. Для работы требуется Mac на базе Apple Silicon. Приложение Gemini можно загрузить с сайта Google.